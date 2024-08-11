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Kurum'un konuşması protestolarla kesildi! Kandıra köylüleri "Çöp tesisi istemiyoruz" sloganları attı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kocaeli Teşkilatları'nın düzenlediği 108. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda protesto edildi. Bölgeye yapılması planlanan çöp tesisini protesto eden Kandıra köylüleri "Kandıra'da çöp tesisi istemiyoruz", "Kandıra yeşildir yeşil kalacak" sloganları attı. Kalabalık grup daha sonra güvenlikler tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Ak Parti Kocaeli Teşkilatları'nın düzenlediği 108. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşması sırasında protesto edildi.

"ÇÖP TESİSİ İSTEMİYORUZ"

Kandıra köylüleri, bölgeye yapılması planlanan çöp tesisini protesto etti. " Kandıra'da çöp tesisi istemiyoruz", "Kandıra yeşildir yeşil kalacak" şeklinde sloganlar atan kalabalık bir grup, güvenlik tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Kurum'un konuşması protestolarla kesildi! Kandıra köylüleri 'Çöp tesisi istemiyoruz' sloganları attı

Ak Parti İl Başkanı Şahin Talus'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da katıldı.

EMEKLİ MAAŞLARINI SORAN KADINA KART VERMEK İSTEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Rize'deki ziyaretleri sırasında yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sormuştu.

Kurum'un konuşması protestolarla kesildi! Kandıra köylüleri 'Çöp tesisi istemiyoruz' sloganları attı

Kısa bir sohbetin ardından kadına alışveriş kartı vermek isteyen Bakan Kurum "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" yanıtını almıştı. Kurum ile yaşlı kadın arasındaki diyalog özellikle sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Murat Kurum AK Parti Kocaeli Kandıra Politika Güncel Haberler

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