Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi. Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan - katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.

KILIÇDAROĞLU OFİSİNE DOĞRU HAREKET ETTİ

CHP'nin kurultay davasını evinde takip eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin kararı sonrası soluğu çalışma ofisinde aldı.

"2 İSİMLE TOPLANTI YAPTI" İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Eski Basın Müşaviri Veli Özdemir ile ofisinde toplantı yaptığı iddia edildi.

AVUKAT ÇELİK: CHP'YE ZARAR VERMEME İRADESİYLE SESSİZ KALDI

Mutlak butlan kararının çıkması halinde genel başkanlığa dönmesi beklenen ancak sessizliği koruyan Kılıçdaroğlu adına beklenen açıklama avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik "Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP'ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak.

"AHLAKSIZCA İFTİRALARLA BAŞ BAŞA KALDIK"

CHP'ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fakat kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık; ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. 'Mutlak butlan' davasının açılmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı söylendi. Ancak "mutlak butlan" davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi olmadı. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı.

Emin olun ki doğru bilgiler tarafımızdan edinilirdi. Uyarıyorum: Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor. Bir zamanlar Akit'i, havuz medyasını eleştirdik; aynı yaklaşımın sözde muhalif kesimde de görülmesi üzücü. Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

"KURULTAY DAVASIYLA İLGİMİZ YOK"

Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok. Sayın Genel Başkan'ın çıkması olası kararlara ilişkin değerlendirmesi veya beklentisi bulunmuyor. Şimdi siz olmayan bir durumdan hareketle bir şey soruyorsunuz. Yorum yapma şansımız yok. Ne isteniyor Kılıçdaroğlu'ndan? 'Mutlak butlan' ile ilgili değerlendirme yapması olasılığı yok. Bunu dava açanlara soracaksınız.

Genel Başkanımız parti içi tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor. Yakın zamanda bir açıklama planı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Dava ile karşı karşıya kalındığında, 'dava nedir ne değildir' değerlendirmesi yapılabilir. Ama sonuç itibariyle dava nereye gider, bizim meselemiz o değil."