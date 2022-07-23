Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yok" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile vatandaşlar da bulundu.

6'lı masa hakkında da konuşan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Şimdi 6 artı 1, o 7'yi de unutmayın. Konuşuyorlar ya görseniz mangalda kül bırakmıyorlar. Ama inanın Allah muhafaza 'hadi gel kardeşim Türkiye'yi yönet' desen nasıl yöneteceklerine dair ortak tek bir cümleleri yoktur. İftira falan atmıyoruz. Libya tezkeresi geçecek 6'lı masanın iki büyük aktörü İyi Parti ve CHP biri hanyaya, biri Konya'ya gitti. Biri evet dedi, biri hayır dedi. Türkiye, Libya'da operasyon yapsın mı yapmasın mı temel bir soru bu. Ama masanın altındaki yedinciyi kızdırmamak için koskoca Cumhuriyet Halk Partisi buna dahi hayır dedi. Türkiye'nin milli sanayi hamlesi ile ilgili görüşünüz nedir diye soruyorsunuz, sorduğunuz zaman hepsi diyor ki, tabi biz de bunu devam ettireceğiz. Ama masanın altındakilerin sözcüsü daha geçenlerde konuştu dedi ki 'Biz 6+1'lik masayız. İktidarı kazandığımızda Türkiye'nin milli sanayisiyle ilgili gelişmelere son vereceğiz' dedi"