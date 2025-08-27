TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' süreci hızla sonlandırılmalı'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Süreçle ilgili yürütülen bu model, Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu mesafenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden çıkarılması gerekir. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda, onların 4-5 yılda geldikleri noktaya çok şükür ülkemiz 9 aylık süre içerisinde geldi. Türkiye modelini ortaya koymak ve hayata geçirmek bu komisyonun tarihi başarılarından biri olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri de budur" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıya; Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ankara 2 Nolu, İstanbul 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas ve Van barolarının temsilcileri katıldı.

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öncelikle geldiğimiz süreçte, Barolar Birliği ile ülkemizdeki farklı baroların dinlenmesinin öneminin altını çizmek isterim. İmralı'dan yapılan açıklamanın arkasından örgütün bütün unsuruyla birlikte açıklamaya uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye'de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. İnşallah bir daha silahların hiçbir şekilde konuşulmadığı, tam manasıyla huzurun, esenliğin, barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi için siyasetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla komisyonumuz kurulmuştur. Şimdiye kadarki süreçte oldukça başarılı çalışmalar ortaya konulmuş, değerli bir mesai harcanmıştır. Sürecin bundan sonra başarıyla sürdürülmesiyle birlikte özellikle bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede başta Barolar Birliğimiz ve barolarımız olmak üzere bu konuyla ilgili ülkemizdeki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını düşünüyoruz" dedi.

'TOPLUMDA VAR OLAN DESTEĞİN ARTIRILMASI ŞARTTIR'

Komisyonun amacının Türkiye'de toplumsal rızanın artırılması olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bununla ilgili başta komisyonumuzun her bir üyesi, komisyonda bulunan siyasi partilerimizin yanı sıra olmayan siyasi partilerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye'nin kendisine özgü bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı bu sürecin, en iyi şekilde tamamlanması için toplumda var olan desteğin artırılması, farklı toplum kesimlerinin de bu sürece olan katkılarının temin edilmesi şarttır. Zaten bu amaçla komisyon üyeleri ve partilerimizden gelen teklifleri değerlendirerek, farklı toplumsal kesimlerini davet edip dinliyoruz; buralardan önemli fikirlerin ortaya çıkacağını, sürecin tamamlanmasına ilişkin pozitif katkıların olacağını görüyoruz. Her şeyden evvel bir kere daha ifade etmek isterim ki geçen hafta burada, geçtiğimiz dönemin acılarını yaşamış olan farklı kesimlerden olan insanların ortaya koyduğu ortak bir bakış açısı vardı. Diyarbakır Anneleri'nin, Cumartesi Anneleri'nin, Barış Anneleri'nin, şehit yakını ve gazilerin, 'Biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Biz evlatlarımızı toprağa verdik, artık toprağa evlatlarımızı değil silahlarımızı gömelim' dediler" ifadelerini kullandı.

'KAMUOYUNDAKİ DESTEKLERİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

Kurtulmuş, komisyonun toplumsal rızayı artırma görevinin altını çizerek, "Buradan şunu söylemek istiyorum; her birimizin olumlu katkılarını artırmak bakımından söylediğimiz sözlere, verdiğimiz katkılara olağanüstü dikkat göstermemiz ve süreci sahiplenerek kamuoyundaki destekleri artırmamız gerekiyor. Son olarak şunu söylemek isterim. Şimdiye kadar dinlediklerimizden, önümüzdeki günlerde dinleyeceklerimizden çatışma çözümleri ile ilgili dinleyeceklerimizin yanı sıra her birimizin kişisel deneyimlerinden anladığım husus şu; süreç ile ilgili yürütülen bu model, Türkiye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu mesafenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden çıkarılması gerekir. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda, onların 4-5 yılda geldikleri noktaya çok şükür ülkemiz 9 aylık bir süre içerisinde geldi. Türkiye modelini ortaya koymak ve hayata geçirmek bu komisyonun tarihi başarılarından biri olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri de budur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından toplantı, TBB ile baroların sunumlarıyla devam ediyor.