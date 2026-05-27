TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, kurbanın, insanın Rabbine yakınlaşma iradesi, paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete sadakatin veciz çağrısı olduğunu belirtti.

Bayramları "gönüllerin buluştuğu müstesna günler" şeklinde niteleyen Kurtulmuş, akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdeminin milleti ayakta tutan sessiz kuvvetler olduğunu kaydetti.

"Bayramın manevi atmosferi kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram sofrasında bir araya gelen herkes, aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. 86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır."

Güçlü Türkiye'nin refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdüreceğine inandığını aktaran Kurtulmuş, "Kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanlarıdır." ifadesini kullandı.

TBMM'nin, sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemin olduğunu bildiren Kurtulmuş, "Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır." açıklamasında bulundu.

Mazlum coğrafyalar için yüreklerinin buruk, dualarının diri ve tavırlarının net olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlık vicdanı, zulme alışmamayı, acıyı sıradanlaştırmamayı ve masumların yanında durmayı işaret ederken son dönemde Sumud Filosu, insanlık cephesinin susmadığını ve dayanışmanın denizleri aşan bir fazilet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazze başta olmak üzere acının ve işgalin gölgesinde bayrama giren kardeşlerimizin yanında durmak, hepimiz için ertelenemez insani, vicdani ve İslami sorumluluktur. Rabbim bayramlarımızı huzura, kardeşliğe, adalete ve kalıcı barışa vesile kılsın. Kurban Bayramının aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."