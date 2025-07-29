Kurtulmuş: Filistin meselesi tüm insanlığı ilgilendiriyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, " Filistin'de şu anda yaşananlar, yalnızca Filistin halkını, yalnızca Arapları, yalnızca Müslüman ülkeleri değil, tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir adalet meselesidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Kurtulmuş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, çok taraflılığın ve barış inşasının sembolü olan bu mekanın, küresel iş birliğine yüzyıllık bir bağlılığı temsil ettiğini vurgulayarak, "Ukrayna'dan Gazze'ye, iklim değişikliğinden derinleşen eşitsizliklere, ayrımcılık ve nefretin artışından düzensiz göçe kadar çatışmalar ve küresel zorluklarla dolu, giderek daha çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Bugün boğuştuğumuz zorluklar, kurumlarımızı şekillendiren geçmişteki zorluklardan daha önemsiz değildir" dedi.

Mevcut uluslararası sistemin İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen korkunç suçlar sonrası "bir daha asla" vaadi üzerine inşa edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Ancak dünyamız hala bir çatışma tiyatrosu olmaya devam etmektedir. İki kutuplu bir dünyanın günleri geride kaldı. Tek kutupluluk iddiaları da çöktü. Önümüzde yeni, çok merkezli bir dünya düzeninin ufku uzanıyor. Bu yeni ortaya çıkan dönemin kuralları ve normları hala belirsiz ve bu da küresel düzenin kırılganlığını daha da artırıyor. Artan sayıda kriz ve varoluşsal tehditle karşı karşıya olan sözde kural temelli düzen, tam bir çöküşün eşiğinde. Bu nedenle, kolektif çabalarımız, adalet ve barışı sağlamada başarısız olan küresel yönetişimi yeniden şekillendirmeye odaklanmalıdır. Adalet ilkesi, çabalarımızın temelinde olmalıdır. Gücün değil, hakkın galip geldiği uluslararası bir düzen inşa etmeliyiz" dedi.

"Adalet, güçlülerin ayrıcalığı değil, herkesin doğuştan hakkıdır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün kayıtsızlığın tehlikeli hale geldiğini belirtti. Her zamankinden daha fazla, sosyal, ekonomik, politik, hatta ekolojik olarak ortak bir ekosistemde yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için bir tehdittir. Eşitsizliklere, ırksal adaletsizliğe, ayrımcılığa veya uluslararası hukukun temel ilkelerinin göz ardı edilmesine, herhangi bir yerde, müsamaha gösterdiğimizde, her yerde huzursuzluk ve istikrarsızlık tohumları ekmiş oluruz. Adalet, güçlülerin ayrıcalığı değil, herkesin doğuştan hakkıdır" dedi.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na davet

Filistin'de şu anda yaşananların, yalnızca Filistin halkını, yalnızca Arapları, yalnızca Müslüman ülkeleri değil tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir adalet meselesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Hepimizin, oluşmakta olan bir soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür" dedi.

Çeşitli parlamentolar olarak, Filistin halkıyla dayanışmayı sağlamak ve "iki devletli çözümü" desteklemek amacıyla "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nu kurduklarını da anımsatan Kurtulmuş, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım kampanyasına acilen son verilmesi ve faillerin adalete teslim edilmesinin yanı sıra, iki devletli çözümün bölgede adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesinin tek yolu olduğu görüşündeyiz. BM Genel Sekreteri'nin dün haklı olarak vurguladığı gibi, 'Filistinliler için devlet olmak bir ödül değil, bir haktır. Devlet olmanın reddi ise her yerdeki aşırılık yanlıları için bir hediye olacaktır.' Bu vesileyle, tüm parlamentoları, sesimizi daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurmak için tek ön koşul olarak 'iki devletli çözüm' vizyonunu benimsemeleri koşuluyla Grubumuza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - CENEVRE