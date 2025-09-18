Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gümüşhane'de Satala Antik Kenti'nin Turizmdeki Rolünü Vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Satala Antik Kenti'nin önemine dikkat çekerek "Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın Gümüşhane'nin kültür-turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Gümüşhane Valiliğini ziyaret etti. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un makamında kentteki yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra kurum yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Ersoy, kentteki turizm ve kültürel projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümüşhane'nin bölgesel olarak ciddi bir yatırım sahası olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "İnşallah gerekli adımları ivedilikle atarak Gümüşhane'ye layık olduğu kültür-turizm ivmesini kazandıracağız. Son 23 yılda Gümüşhane'de kültür ve turizme güncel fiyatlarla 443 milyon TL yatırım yaptık. Gümüşhane'deki yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2025 fiyatlarıyla 230 milyon TL gibi muazzam bir destek sağladık. 2002'de Gümüşhane'de sadece bir tane konaklama tesisi vardı ve o da 54 yatak kapasiteli idi. Bugün 10 farklı konaklama tesisi, toplam 612 yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaktadır. Gümüşhane'nin 'Zigana', 'Çakırgöl' ve 'Süleymaniye' kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri şehrimizin kültür-turizm hayatının geleceğini şekillendirecek alanlardır. Yeni yatırımlar için Bakanlığımızın atacağı adımlar kadar yereldeki paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de bekliyor, bu iş birliğini çok önemli ve değerli buluyorum" diye konuştu.

Satala Antik Kenti'nin önemini de vurgulayan Ersoy, "Turizmin yol arkadaşı kültürdür. Bu iki unsur birbirini sürekli destekleyen, besleyen bir ekosistemin ana parçalarıdır. Bu doğrultuda kültür başlığında şöyle temel bir rakam vermek gerekirse bugün Gümüşhane sınırları içerisinde 31 adet sit alanı, 617 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Bu hem il bazında hem bölgesel olarak ciddi bir zenginlik. Kültür varlıkları noktasında biliyorsunuz tarihimizin en büyük ve en kapsamlı arkeoloji projesi olan Geleceğe Miras'ı hayata geçirdik. İkinci yılına girmiş olan bu muazzam kazı, restorasyon, ihya ve inşa projesine 'Satala Antik Kenti'ni de dahil ettik. Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın Gümüşhane'nin kültür-turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız. Çalışmalarımız sadece Satala Antik Kenti ile de sınırlı değil. Öncesinde tamamladığımız birçok çalışma var. Kültür varlıklarımızın bakım, onarımları ile müze teşhir ve tanzimi gibi alanlarda son 23 yılda 7 tanesi proje, 13 tanesi uygulama işi olmak üzere toplam 20 çalışma başarıyla tamamlanmıştır. 37 taşınmaza da proje ve uygulama yardımı yapılmıştır. Bu vesileyle bu toprakların kültür mirasını çalmaya çalışanlara göz açtırmadığımızı da belirtmek isterim. Gerek jandarmamızın gerek emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ile sadece 2025 yılında 4 adet kaçak kazı ve 3 adet kültür varlığı kaçakçılığı engellenmiş; 168 adet kültür varlığı ve 28 adet obje ele geçirilmiştir. Emeği geçenlere canıgönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, programının devamında AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Ersoy, bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, son olarak Balyemez Konağı'nı ziyaret ederek, kentteki programını tamamladı. - GÜMÜŞHANE