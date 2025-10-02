Haberler

Kulisleri sallayan Erdoğan-muhalefet fotoğrafına ezber bozan yorum: Yeni dönemin işareti

Kulisleri sallayan Erdoğan-muhalefet fotoğrafına ezber bozan yorum: Yeni dönemin işareti
Güncelleme:
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, TBMM'de dün akşam verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davutoğlu, Babacan, Dervişoğlu ve DEM Parti yöneticileri ile bir araya gelmesini çarpıcı sözlerle yorumladı. Tayyar, "Cumhurbaşkanımız, CHP'siz muhalefeti bir araya getirdi. Bu fotoğraf, yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir. Başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti liderleriyle bir araya geldiği anlar damga vurdu.

ERDOĞAN MUHALEFETLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle mermer salonda özel bir buluşma yaptı.

YILLAR SONRA DAVUTOĞLU VE ERDOĞAN YAN YANA

Toplantıda Erdoğan'ın sağına DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan otururken, soluna Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oturması dikkat çekti. Erdoğan ile Davutoğlu'nun bir süre samimi bir şekilde sohbet ettikleri görüldü.

"YENİ DÖNEMİN SİYASİ KURGUSUNUN İŞARETİ OLABİLİR"

Resepsiyondaki görüntüler siyasi kulisleri hareketlendirirken Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, Erdoğan'ın muhalefeti bir araya getirdiği fotoğrafları paylaşarak, "Geçen yıl 1 Ekim'deki Meclis açılışı bir sürprizle başlamıştı. MHP Lideri Bahçeli, DEM sıralarına giderek tokalaşmış, sonrasında Öcalan çağrısı gelmişti. Derken ikinci çözüm süreci başladı. Bu yıl 1 Ekim'deki Meclis açılışı yeni bir sürprizle başladı. Uzun bir aradan sonra ilk defa Davutoğlu ve Babacan, Cumhurbaşkanımızla aynı fotoğraf karesine girdi. Müsavat Dervişoğlu da öyle. Velhasıl, Cumhurbaşkanımız, CHP'siz muhalefeti bir araya getirdi. Bu fotoğraf, yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir. Kanaatim, yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir. Hatta, başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir. İmamoğlu sarmalı ve iç kavgadan sıyrılamayan CHP, giderek daha da yalnızlaşabilir. Fotoğraflara bir de bu gözle bakalım derim." yorumunda bulundu.

