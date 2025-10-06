Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Aihm'in ihlal kararının kesinleşeceği gün olan 8 Ekim öncesinde istinaf mahkemesine tahliye başvurusu yapmıştı.

AVUKAT KARAMAN: 8 EKİM KRİTİK

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya platformu X'ten "Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş" başlıklı bir açıklama yayımladı. Karaman, Demirtaş'ın hukuki süreci ve olası tahliyesi için 8 Ekim'in kritik olduğunu bildirdi.

Avukat Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) şu ana kadar Demirtaş hakkında üç defa tahliye edilmesine yönelik karar verdiğini fakat gereğinin yapılmadığını hatırlattı. Karaman, bu kararların "20 Kasım 2018 tarihli AİHM Daire, 22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire ve 8 Temmuz 2025 tarihli AİHM Daire kararları" olduğunu söyledi.

"DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRILARI YAPILMAKTADIR"

Mahsuni Karaman şöyle devam etti: "22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire kararı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin süre gelen gündeminde olup belirli periyotlarla yapılan toplantılarda, kararın infaz edilerek Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrıları yapılmaktadır."

MAHKEMENİN RET GEREKÇELERİNİ SIRALADI

8 Temmuz 2025 tarihli AİHM kararı sonrası yaptıkları tahliye başvurusunun Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini belirten Karaman, mahkemenin ret gerekçelerini şöyle sıraladı: "1) Kararın henüz kesinleşmediği, 2) Kararın Demirtaş'ın 20 Eylül 2019 tarihli tutukluluğuna ilişkin olduğu, oysa Demirtaş'ın artık suç şüphesi üzerine tutuklu değil, mahkûmiyete bağlı tutuklu olduğu. Taraflar AİHM Daire kararına karşı Büyük Daire nezdinde üç ay içerisinde itiraz edebilirler. İtirazı önce 'Panel' denilen 5 kişilik bir heyet incelemekte, itirazın ciddi bulunması halinde başvuru Büyük Daire'ye gönderilmektedir. Panel'in ön incelemede itirazı, Büyük Daire'ye göndermeye değer görmemesi halinde ise Daire kararı kesinleşmiş olacaktır."

"TAHLİYE YÖNÜNDE GÜÇLÜ BİR BEKLENTİMİZ VAR"

Eğer hükümet itiraz etmezse, Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının 8 Ekim'de kesinleşeceğini belirten Karaman, "İstinaf Dairesi'nin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir" dedi.

KULİSLERİ SARSAN İDDİA: DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK

Odatv'nin aktardığı bilgilere göre, hükümet karara itiraz etmeyecek ve Demirtaş için 8 Ekim'de tahliye kararı verilecek.

MHP'Lİ YILDIZ: ELBETTE BAZI ŞEYLER YAPMAK GEREKİR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin tahliye beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Yıldız, CNN Türk'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.