Kulisler yangın yeri: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye geçiyor
16 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye geçeceği iddia edildi. Karar aşamasında olan Aydın'ın çevresinde katılımın yansımalarına ilişkin nabız tuttuğu ve "CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'' diye sorduğu öne sürüldü.

  • Koray Aydın, 16 ay önce İYİ Parti'den istifa etmiş Ankara Milletvekili'dir.
  • Koray Aydın'ın CHP'ye katılım kararı aşamasında olduğu belirtilmiştir.
  • Koray Aydın, 2017'de İYİ Parti'ye katılmış ve kurucular kurulunda yer almıştır.

Anahtar Parti ile görüşmeler gerçekleştiren ve kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen Koray Aydın'ın buna karşın CHP yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.

KARAR AŞAMASINDA

16 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın ismi kulislerde CHP ile konuşulmaya başladı. Aydın'ın karar aşamasında olduğu ve ilerleyen günlerde CHP'ye katılımın gerçekleşeceği öğrenildi.

"CHP'YE GEÇERSEM TEPKİ ÇEKER MİYİM?"

Aydın'ın çevresinde katılımın yansımalarına ilişkin nabız tuttuğu bildirildi. Aydın'ın bu kapsamda "CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?' diye sorduğu öne sürüldü.

DERVİŞOĞLU'NA KAYBEDİP İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'de Meral Akşener'den sonra genel başkanlığı adaylığını koyan ancak yarışta Müsavat Dervişoğlu'na karşı kaybeden Koray Aydın sonrasında partiden istifa etmişti.

Kulisler yangın yeri: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye geçiyor

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil köyündendir. İlk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti sebebiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.

Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti.

2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Partiye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Demir:

geç oğlum nolcak sağ partiye yaklaşma hainlik hırsızlık bulaşmasın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

gerçek bir ülkücü ölse chp ye katılmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİzzet Ulaş 2:

1999 yılındaki imar bakanı iken deprem paralarını yemekten yargılanan degilmi bu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
