Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Ülkede normal giden hemen hemen hiçbir şey kalmadı

CHP İl Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Komitesi'nin düzenlediği toplantıya katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye'nin geldiği noktanın iç açıcı olmadığını ve yeniden toparlanıp çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için bir an önce herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

CHP İl Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Komitesi'nin düzenlediği toplantıya katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Ülkede normal giden, 'Evet bu da batıdaki örnekleriyle aynı' dediğimiz hemen hemen hiçbir kalmadı. Neresinden başlarsak başlayalım bir yerden başlamamız gerekiyor" dedi.

CHP İl Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Komitesi'nin düzenlediği toplantıya, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan, CHP Antalya Milletvekili adayları Aliye Coşar, Ramiz Ataman, Müge Gezginci Uysal, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Esen, Türkiye'nin geldiği noktanın iç açıcı olmadığını ve yeniden toparlanıp çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için bir an önce herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Esen, şunları söyledi:

"ÜLKEDE NORMAL GİDEN HEMEN HEMEN HİÇBİR ŞEY KALMADI"

"Herkesi dinlediğiniz zaman hepsi ayrı ayrı güzel konuşuyor. Adeta hepsinden ayrı ayrı bal damlıyor. Ben de bu ortam içerisinde kendimi şöyle hissediyorum; son derece dağılmış, kirlenmiş, mahvolmuş bir ev… Bazen kendi evlerimiz de o hale gelir ya. 'Ben burayı temizleyeyim' dersiniz ama neresinden başlayacağını bilemezsiniz. Önce mutfaktan mı başlasak önce bulaşıkları mı yıkasak bunu mu yapsak? Ülkemizde de neye nereden başlanacağı konusunda gerçekten büyük bir kafa karışıklığı var. Ülkede normal giden, 'Evet bu da batıdaki örnekleriyle aynı' dediğimiz hemen hemen hiçbir kalmadı. 'Bu kurum da çağdaş nitelikleriyle aynı çalışıyor' dediğimiz hemen hemen hiçbir kurum kalmadı. Değerli arkadaşlar, neresinden başlarsak başlayalım bir yerden başlamamız gerekiyor. Ama en son yapılan tahribattan başlayarak düzeltmek, en doğru olanı olacaktır. En son yapılan tahribat hangisiydi ve aslında esaslı tahribattı, referandumla beraber ülkedeki hükümet sisteminin değiştirilmesiydi."

'Cumhurbaşkanı hükümet sistemi' denilen sistemin dünyada başka bir örneği olmadığını vurgulayan Başkan Esen, şöyle konuştu:

"Dünyada bir örneğinin olmadığını söyledik ve çok geçmeden hemen hemen 6 sene içeresinde bunun böyle olduğunu gördük. Galiba buradan başlamamız lazım. Tüm ideolojilerin vazgeçilmez kavramları olarak bahsettiğimiz hukukun üstünlüğü, adalet, eğitim de fırsat eşitliği, gelir dağılımı adaleti gibi kavramlar bugünkü dağınıklık arasında kayboldu. Biz hukuk devleti dediğimizde, hukuk devleti karın doyuruyor mu diyen hukuk devleti mağdurları vardı. Biz adalet dediğimiz de adaletsizlik denildiğinde tüm geleceğini kaybettiği halde adeta paralize olmuş garibanlar vardı. 'Adalet karın doyurmaz' diyorlardı. Bizim buralardan başlamamız lazım. Bizim toplumun en uç kesimine aslında temel kavramların, erdemlerin ve değerlerin hayatın tamamının kalitesini yükseltecek şeyler olduğunu anlatmamız lazım."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geri dönüşün mutlaka yapılması gerektiğini belirten Esen, bu süreçte sendikal mücadelenin çok önemli olduğuna işaret etti. Sendikaların kendi üyelerine bazı konuları çok iyi anlatmasının zorluklarına değinen Esen, sendika temsilcilerine hitap ederek, şunları kaydetti:

"Sizlerin kendi üyelerinize de kendi kitlenize de bazı şeyleri anlatmanız diğer batı ülkelerden çok daha zor. Çünkü fikirlerimiz öylesine baskı altına alınmış, öylesine garibanlık ve parasızlıkla, geçim sıkıntısıyla baskı altına alınmışız ki... Aslında bizim hayatımızı çok çok daha fazla, belki birinci derece ilgilendiren konular konusunda sizin üyeleriniz veya emekçi kesimiyle kendi değerinin farkına varamaz noktaya getirilmiş. Geçim mücadelesi nedeniyle neredeyse ses çıkaramaz hale getirilmiş. Bu konuda CHP ve hakka, emeğe değer veren partiler elbette sizlerin yanında olacaktır."

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine giderken, alışılmışlığın ötesinde çok kısaltılmış bir kampanyaya dönemi geçirdiklerini dile getiren CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz de Türkiye'nin geldiği noktayı hak etmediğini aktardı. Cengiz, şöyle devam etti:

"ÜLKEMİZ UCUZ EMEK CENNETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

"Her şeye rağmen bu ülkede kırk yıldan bu yana süregelen, neo-liberal politikalar sonucu gelinen noktada, en son AKP döneminde de ülkemizi ucuz emek cennetine dönüştürülmüş olması hepimizi rahatsız ediyor. Bu ülkede emeğin değerinin bulduğu alın terinin hakkını aldığı bir düzeni hep birlikte kurmak zorundayız. Bugün, 2017'de değiştirilen rejim sonucunda bütün yetkilerin bir kişiye devredilmesi sonucu ekonomi alaşağı olmuş ülkeye 85 milyonla birlikte aynı anda yoksullaşırken yine her zaman olduğu gibi emek cephesi bundan en büyük payı aldı."

14 Mayıs'ı büyük bir heyecanla beklediklerini söyleyen CHP Antalya Milletvekili Adayı Aliye Coşar da "Önümüzdeki seçim çok önemli. Sahalardayız. Tabii ki çok derdimiz var. İşçisinden esnafından kadınlarımızdan, çocuklarımızdan, üreticilerimizden ciddi anlamda sıkıntılarla boğuşan bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Toplantıda söz alan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan ise şunları aktardı:

"Eğer bütün bu yaşadıklarımız gerçek olsaydı bilime ihtiyaç olmazdı. Doğruluk diye bir şey yoktur. Sadece evrensel bir değişim vardır. Evrensel değişikliklerin içerisinde istesek de istemesek de tarihsel dönemeçlerin içerisinde sendikaların önemi vardır. Sendikaların tarihine baktığımız zaman işçi sınıfı bu ülkede ve dünyada çok ciddi bedeller ödedi."