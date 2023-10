Konya Ticaret Odası Meclisi'nden İsrail'e kınama

Konya Ticaret Odası (KTO) Meclisi, Ekim ayı toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar ve soykırım olarak nitelendirilen katliamları dolayısıyla bir kınama bildirisi yayımladı.

Konya Ticaret Odası Ekim ayı Meclis Toplantısı, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın açtığı toplantıda, Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuk dışı operasyon ve katliamları dolayısıyla İsrail'i kınama bildirisi yayımlandı.

Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Recep Recep Tokkacı'nın okuduğu bildiride, " İsrail'in çocuklar ve kadınlar ve dahil çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan ve bir soykırıma dönüşen menfur saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Gazze'ye yönetilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Bu saldırılar, İsrail'in yıllardır Filistin halkına uyguladığı işgal ve katliamın boyutunu bir kez daha dünyaya göstermektedir. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinli kardeşlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkına müdahaledir. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, hem bir insanlık hem de bir savaş suçudur. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap verme, suçların sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hakaret etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, tüm devletlerin Filistin'de yaşanan vahşetin durması için ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki saldırıların geri dönülmez noktaya varmadan, sorunun çözümü için yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Konya Ticaret Odası Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, kardeş Filistin halkının özgürlük ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Bu insanlık dışı şiddetin bir an önce sona ermesini ve bölgede barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz. İsrail'in Filistinli Müslüman kardeşlerimize karşı başlatmış olduğu ve halen devam eden soykırımı kınıyor; Filistin halkının onurlu mücadelesine destek verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

"Bağımsız Filistin devletini tüm dünyanın tanımasının vakti gelmiştir"

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, "20. gününde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm Filistin halkına ve İslam coğrafyasına başsağlığı diliyorum. İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef alması, insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Uygulanan şiddet ile masum insanlar zarar görmekte, bölgedeki gerginlik artmakta; barış ve istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlara engel olunmaktadır. 17 Ekim Salı gecesi İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla Filistinli'nin katledilmesi İşgalci İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha göstermiş, niyetlerini ortaya çıkarmıştır. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail bir insanlık suçu ve savaş suçu işleyerek açıkça bir soykırım, bir toplu katliam uygulamaya devam etmektedir. İsrail'in yıllardır farklı bahanelerle sürdürdüğü devlet terörünün bitmesi için; bölgede iki devletli çözüm düşüncemizi tekrarlamak istiyorum. Adil ve kalıcı barışın tesisi için Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletini tüm dünyanın tanımasının vakti gelmiştir. Bu yönde hükümetimizin alacağı her türlü karara tam destek vereceğimizi ifade ediyorum. Millet olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle beraberdir. Rabbim yardımcıları olsun" dedi.

"Günümüzün en temel ekonomik sorunu yüksek enflasyondur"

Konuşmasında gündemdeki ekonomik konular ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 12. Kalkınma Planı'nda yer alan maddelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadeleye yönelik indirim çağrısına destek verdiklerini ifade eden Öztürk, "Günümüzün en temel ekonomik sorunu bildiğiniz gibi yüksek enflasyondur. Enflasyon bir yandan hayat pahalılığına neden olmakta, halkımızın alım gücünü zayıflatmakta diğer taraftan firmalarımızın maliyetlerini artırmaktadır. Yüksek enflasyon döneminde işletmelerimiz öngörülemeyen maliyet artışları ile önünü görmekte zorlanmaktadır. Bu açıdan enflasyonla mücadeleyi öncelikli konu olarak görmekteyiz. Ekonomi yönetiminin rasyonelleşme politikası kapsamında yürüttüğü uygulamaların etkileri görülmeye başlandı. Gelmiş olduğumuz kritik noktada enflasyonla mücadelenin başarısını riske atamayız. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı ve işletmeleri yapacakları indirimlerle, enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet eden bir indirim çağrısı yaptı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın 'indirim kampanyası' çağrısına destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm üyelerimizi imkanları ölçüsünde kampanyaya katılmaya davet ediyorum "dedi.

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası'nın son bir aylık faaliyetlerini değerlendirdiği sunum ile konuşmasını tamamladı. Toplantıda, Meclis üyeleri söz alarak görüş ve önerilerini paylaştı.