Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

İmralı gündemiyle bir araya gelen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kararını verdi. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 18'inci toplantısından İmralı'ya gitme kararı alındı.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından Dem Parti'den ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan imzasıyla yapılan açıklamada, kararla birlikte yeni bir dönemin kapısının aralanacağını vurguladı.

"İMRALI ZİYARETİ, TARİHSEL BİR ADIMDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün almış olduğu İmralı'ya gidiş kararını, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karşılıyoruz.

Gerçekleşecek İmralı ziyareti, on yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır. İmralı'da kurulacak diyalog zemini ve geliştirilecek şeffaf temas kanalları, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından eşsiz bir fırsat penceresi sunmaktadır.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANACAK"

Komisyonun İmralı'ya gitmesi Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayacak; korku siyasetinin yerini birlikte yaşam umudu ve güven alacaktır. Bu görüşme, sürecin şeffaflığını ve samimiyetini pekiştirecek ve toplumun her kesiminin barışın inşasına katılımını güçlendirecektir.

Sayın Öcalan ile yapılacak görüşmelerin, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde ilerlemesinde belirleyici bir rol oynayacağına olan inancımız tamdır. Bu ziyareti gerçekleştirecek olan Komisyon üyelerini yürekten kutluyor, Komisyon çalışmalarında yapıcı rol üstlenen tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Ayrıca Komisyonun kurulması, sükunet içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi, halkların barış talebini görmesi ve İmralı'ya gitme iradesini cesaretle ortaya koyması dolayısıyla siyasi sorumluluk alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ittifak partilerimiz EMEP ve TİP'e teşekkür ediyoruz.

"MESAFELİ YAKLAŞIMLARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ"

Siyasetin esas rolü, ülkenin ve halkların ortak çıkarını gözetmek ve çözüm üretmektir. Bugün alınan bu karar, tam da böylesi bir sorumluluğun nişanesidir. Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir.

"TARİHİ SORUMLULUĞU BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ"

Bu vesileyle, barış iradesinin güçlendirilmesinde herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün atacağımız cesur adımlar, kardeşlik hukuku içinde bir gelecek kazandıracaktır. Bu ziyaretin, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik özgür birlikteliğimize, eşit yurttaşlık ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyoruz. Barışı inşa etmek hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da, ortak geleceğimiz ve kalıcı barışın inşası için bu ülkenin geleceği adına sözü olan herkesi çözüm ve barış ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz."