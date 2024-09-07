Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Yatırımlar ve Deprem Hazırlıkları Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 'Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ konutları ve teleferik ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu. Törende alanı dolduran vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Gölcük olan depremin üstünden 25 yıl geçse de acıların hala taze olduğunu belirterek, "6 Şubat asrın felaketiyle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meseledir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Kocaeli'ye, 31 Mart seçimlerinden 2 gün önce gelmiş, son mitinglerimizden birini burada sizlerle yapmıştık. Kocaeli'den tercihini gerçek belediyecilikten, eser ve hizmetten yana kullanmasını istemiştik." dedi.

Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları ve özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada, eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın birinci aşamasının ihalesini haziran ayında yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan 28,5 kilometre uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz. Gebze-Darıca Sahil Metro Hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Kocaeli'yi raylı sistemlerde de farklı bir lige yükseltiyoruz. Türk ekonomisinin lokomotif şehri Kocaeli'ye ne yapsak az. Bugün de Kocaeli'ye elimiz boş gelmedik. Çevre ve şehircilik, sağlık ile yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda toplamda 149 kalem projeyi bugün resmen hizmete veriyoruz. Şehircilikte toplam 3 milyar 562 milyon lira değerinde 1528 konut ile toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 Millet Bahçemizi bugün açıyoruz. 218 bin 650 metrekare büyüklüğündeki Dilovası Millet Bahçesi'ni, 393 bin 790 metrekarelik Gebze Kışlası Sultan Orhan Millet Bahçesi'nin, 55 bin 413 metrekare büyüklüğe sahip Gölcük Millet Bahçesi'nin sizlere ve tüm Kocaeli halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'KOCAELİ'Yİ DAHA MODERN BİR ŞEHİR HALİNE GETİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini söyleyerek, "Kocaeli'mizi daha yaşanabilir, daha modern bir şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla, İzmit Körfezi'ni temizliyor, eski güzellikleriyle buluşturuyoruz. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesiyle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa'nın en büyük projesini burada yürütüyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Projemizin 1,2 milyar liralık ilk etabını tamamladık. Tüm projenin toplam maliyeti ise 2 milyar 504 milyar lira. Projeyi tamamladığımızda denizimdeki 720 hektar alanı, 33 milyon metreküp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Şu an İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak" şeklinde konuştu.

'AĞAÇ BAHANESİYLE MİLLİ İRADEYE PARMAK SALLAYANLARIN HİÇBİRİ ORTADA YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre diyerek ders verenlerin ortada olmadığını vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakıp, yıkanların durumunu sizler zaten görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasp edilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Dikkat edin. 'Çevre' diyerek ders vermeye kalkanların hiçbiri ortada yok. Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri ortada yok. Taksim meydanına kamp kuran medya kuruluşları ortada yok. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. ya kafalarını kuma döndüler, ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfez'indeki içler acısı hali söylemeye gerek dahi duymuyorum. Tam anlamıyla bir boş vermişlik söz konusu. Talana ve çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor. Sorunlara çözüm üretmek yerine suni tartışmalarla skandalların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin."

KENTE YAPILAN SAĞLIK YATIRIMLARINI AÇIKLADI

Kente yapılan sağlık yatırımlarını açıklayan Erdoğan, "Şehir hastanesi standartlarına inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının siz kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 49 bin 728 metrekare arsa alanı, 51 bin 31 metrekare kapalı alanı, 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere toplam 300 yatak sayısıyla sizlerin hizmetinizde. 64 poliklinik odası, 9 ameliyathane odasıyla son derece modern bir sağlık tesisini sizlere sunuyoruz. İzmit'e 50 yataklı AMATEM ile 30 yataklı ÇAMATEM'i de resmen devreye alıyoruz. Gebze İlyasbey, Darıca, Gölcük ve İzmit Gündoğdu sağlık ve aile sağlığı merkezlerini resmen açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu sağlık yatırımlarının Kocaeli'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki en büyük zenginliği sağlık gören bir kültürün temsilcileriyiz. Bunu hiçbir zaman bir kanara koymayacağız. 22 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle, hastanelerimizle emrinizde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hatırlayınız, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hizmete açtığımızda ne diyorlardı. Açtık işte, şu anda hizmette. Şimdi de Necati Çelik Devlet Hastanesini açıyoruz. Bütün ihtiyacınızı burada gidereceksiniz. Sağlık alanında Kocaeli'ye toplam 18 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bin 220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere, toplamda 3 bin 281 yatak kapasiteli 95 sağlık tesisini siz kardeşlerimizin emrine verdik. Şehrimiz için yapım, ihale, proje ve arsa aşamasında 28 sağlık tesisimiz daha var. İnşallah onları da tamamladıkça peyderpey açacağız. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğini elbette farkındayız" dedi.