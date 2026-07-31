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Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Cem Küçük, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Küçük tutuklandı.

Gazeteci Cem Küçük tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı. Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

GAZETECİ CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Küçük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı." şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi.

Bir diğer canlı yayın programında ise Küçük'ün "Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var." diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedilen yazıda, Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, Küçük'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHakan Demir:

Yarın salarlar

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Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

Tutuklandı diyor nasıl salacaklar

yanıt18
yanıt5
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Her suçun belirli bir cezası var salmayıp da ne yapacaklar Ömür boyu mu besleyecekler

yanıt11
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Haber Yorumlarıserdar sabah:

Çok emek verdi

yanıt6
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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

güzel bir karar olmuş

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

sonunda iyi bir haber

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıRevolver:

Akp nin içindeki click ile ters düştü, halk özgür özelin yanında deyip kılıçdaroğlunu eleştirdi, ezber bozdu. Ezberini iyi yapsa dışardaydı

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