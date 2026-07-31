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Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar Haber Videosunu İzle
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
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Fas'tan Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınında İspanya'ya ilk darbe geldi. İtalya, İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını devam ederken İspanya'nın korktuğu başına geldi. Schengen ile vizesiz dolaşım hakkını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan İspanya'ya ilk darbeyi İtalya vurdu.

İTALYA SERBEST DOLAŞIMI ASKIYA ALDI

İtalya, Başbakan Meloni'nin sözlerinin ardından harekete geçti. İtalya, İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldı.

MELONİ: İTALYA SEYİRCİ KALMAYACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meloni, Ceuta'dan gelen görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtti. İlgili kurumlarla toplantılar yürüttüklerini ifade eden Meloni, "İtalya seyirci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ

İspanya'nın El Pais gazetesinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerin sayısında artış oldu. Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Fas'a dönen düzensiz göçmenlerin sayısı 37 bin 500'ü geçti. Bu rakam, Sebte'ye giriş yapan toplam göçmen sayısının yüzde 75'ine denk geliyor.

Arama kurtarma ekipleri, sınır yakınlarındaki sularda Sivil Muhafızlara bağlı Sualtı Faaliyetleri Özel Grubu'ndan (GEAS) iki dalgıç ekibi ve sekiz görevlinin katılımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Sebte'ye geçmeye çalışan kişi sayısının fazlalığı nedeniyle can kaybının önümüzdeki saatlerde artmasından endişe ediliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sebte'de gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana kente giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme ve ülkelerine geri gönderilme sürecinin hızlandırılması için yerel ve ulusal yetkililerle geçiş merkezinin hazırlanmış olduğunu söyledi.

SANCHEZ: BU EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM

İspanya Başbakanı, düzensiz göçmen akınına işaret ederek, "Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. İspanya genelinde düzensiz göçmen gelişlerinde aydan aya kaydettiğimiz o sistematik düşüş eğilimini kırmaktadır. Bu nedenle, sadece acil olan hususlarda harekete geçmekle kalmamalı, aynı zamanda önemli olan konularda da adım atmayı unutmamalıyız." dedi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri anlatan Sanchez, Sebte şehrinde güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

"GERİ GÖNDERME SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRIYORUZ"

Sanchez, "Özellikle dünden bu yana giren düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili süreçleri hızlandırıyoruz. Bu kişilerin birçoğunun çıkış işlemleri zaten gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınına ilişkin, "Dün olan şey, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ve ihlaldir." dedi.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akınının sebebiyle ilgili Sanchez, "Yaşananlar, insan kaçakçılığı yapan mafyaların sınırı yüzerek geçen kişilerin geri gönderilmeyeceğini içeren Endülüs Yüksek Mahkemesinin kararını kendi çıkarlarına göre yorumlamasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özerk kentin sakinlerine yönelik konuşmasında Sanchez, tüm İspanya'nın yanlarında olduğunu ve hükümetinin yaşadıkları duygusal durumu ve sıkıntıyı anladığını söyledi.

Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesinin hızlandırılmasına ilişkin Sanchez, bu işlemleri somutlaştırmak için İltica Komisyonunun acil koduyla toplandığını anlattı.

Sanchez, düzensiz göçle mücadelede Fas ile işbirliği içinde olduklarını vurgulayarak, düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ve insan kaçakçılığı yapan gruplarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Düzensiz göçün İspanya hükümetinin temel meselelerinden olduğuna dikkati çeken Sanchez, bu konuda alınan önlemler ile ulusal ve bölgesel çapta gerçekleştirilen işbirliklerini anlattı.

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bunlar İspanya'nın Filistine verdiği desteğin farklı bir şekilde cezasıdır.

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Haber YorumlarıHakimbey:

Ceuta’yı Fas’a geri versinler

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Haber YorumlarıA B:

Büyük locadan gelen emir uygulandı

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