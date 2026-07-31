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Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
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CHP'den AK Parti'ye yeni belediye başkanlarının katılacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, imar anlaşmazlığı yaşadığı İBB'ye peş peşe rest çeken Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl yarın AK Parti'ye katılacak. Ayrıca Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi yarın AK Parti'ye geçecek. Üç isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında takacağı öne sürüldü.

Siyasi kulisler bir kez daha yangın yeri... Kan kaybının sürdüğü CHP'de üç belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. CHP’li üç belediye yöneticisinin AK Parti'ye katılarak parti değiştireceği iddia edildi. İddialara göre, İBB yönetimiyle imar konusunda anlaşmazlık yaşayanTuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün yanı sıra, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi görevlerine AK Parti çatısı altında devam edecek.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Her üç isme de rozetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda takılacağı ileri sürüldü.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILIYOR

İddiayı gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, yarın AK Parti’ye katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yüz yıldır adalet bekleniyor... Yıkım kolay yapmak zor... Ancak bu kadar olur Reis aynen devam... Birgün anlayacaklar put yerine eserin olduğunu...

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Çöpleri temizleyelim...

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