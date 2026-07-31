Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Bir uçak yolculuğunda, uyarılara rağmen ayaklarını öndeki koltuğa dayamaya devam eden genç bir yolcu, beklenmedik bir kaza yaşadı. Öndeki yolcunun aniden koltuğunu arkaya doğru yaslaması üzerine, arka koltuktaki gencin ayağı sert bir şekilde kendi burnuna çarptı.

BURNU KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle burnu kırılan genç acı içinde kalırken, o anlar uçaktaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com