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Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu Haber Videosunu İzle
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu
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Bir uçak yolculuğunda, uyarılara rağmen öndeki koltuğa ayaklarını dayamaya devam eden genç bedelini ağır ödedi. Ön koltuktaki yolcunun hızlıca koltuğuna yaslanmasıyla gencin ayağı kendi burnuna çarptı. Gencin burnu kırılırken o anlar başka bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Bir uçak yolculuğunda, uyarılara rağmen ayaklarını öndeki koltuğa dayamaya devam eden genç bir yolcu, beklenmedik bir kaza yaşadı. Öndeki yolcunun aniden koltuğunu arkaya doğru yaslaması üzerine, arka koltuktaki gencin ayağı sert bir şekilde kendi burnuna çarptı.

BURNU KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle burnu kırılan genç acı içinde kalırken, o anlar uçaktaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com
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