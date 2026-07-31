Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de 21 yaşındaki kadın ile 38 yaşındaki kadının nikahı karıştı. Nikahı engellemek isteyen gelinin ailesi, damadın aracına saldırdı. Nikah kıyılırken polis ekipleri hazır bekledi.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen B.K. (21) ile G.U.'nun (38) saat 10.00'da resmi nikahı kıyılacaktı. Gelinin babası A.K. ile aile yakınları evlendirme dairesine gelerek nikahı engellemek istedi ve çifte tepki gösterdi.

ARAÇTAN 1 SAAT BOYUNCA İNEMEDİLER

Yaşanan gerginlik sırasında gelin ve damat yaklaşık bir saat araçtan inemedi. Aile üyelerinin araca yönelik saldırısında camlar kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığının belirlenmesi üzerine çift, polis ekipleri eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahları kıyıldı. Yaşanan arbede ve çiftin araçtan inemediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KIZIMA MADDE VERİYORLAR, ŞUURUNU KAYBETTİRDİLER"

Nikahın ardından baba A.K fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.K'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. Daha sonra taraflar karakola giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Nikah salonu önünde açıklama yapan baba A.K, kızının yaklaşık 45 gündür alıkonulduğunu ve iradesi dışında tutulduğunu iddia ederek, "Kızımı bana göstermiyorlar. Madde veriyorlar, şuurunu kaybettirdiler. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Emniyet müdürünün de olaydan haberi var. Düzce'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten insanları kandırdılar" şeklinde konuştu.

"HEPSİ İFTİRA"

Karakol çıkışında açıklama yapan ve hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden damat G.U. ise "Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız. Ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Demirci dükkanım var. Aylık 100-150 bin lira kazancım var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı