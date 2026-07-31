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Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba

Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "Niyetim 3 kuruştu ama banka 1 TL'den aşağı kabul etmedi" diyerek Özgür Özel'in hesabına gönderdiği 1.03 TL'Yİ Yeni Parti iade etti. Parti'den yapılan açıklamada, "Milletimizin helal parasına, haram karıştırmayız." denildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,Yeni Parti'nin bağım kampanyası için Özgür Özel’in banka hesabına 1,03 TL gönderdi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Niyetim 3 kuruş göndermekti ancak banka sistemi 1 TL'den azını kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN HELAL PARASINA HARAM KARIŞTIRMAYIZ"

Gökçek’in bu adımı üzerine söz konusu para tutarı parti yönetimi tarafından derhal iade edildi. Yapılan resmi açıklamada ise "Milletimizin helal parasına haram karıştırmayız" denilerek tepki gösterildi.

Kaynak: Haberler.com
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