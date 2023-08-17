KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hayata geçiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin hazırlandığını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu'nun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için hazırlanan projenin, Pile halkının, bölgedeki arazilere kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgesi'ne muhtaç olmadan geçiş yapmasını sağlamak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 25 yıldır Türk tarafının, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'yle ilgili olarak yapıcı tutumu, iyi niyeti ve bu yöndeki çağrılarının karşılık görmediği, Pile'de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı vurgulanarak "Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede (Yeşil Hat) yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler Yolu konusunda, bugüne kadar yürüttüğümüz istişareler sonuçsuz kalmıştır. Ada'da Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den bu hususta yapıcı ve işbirliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pile köyünde yaşayan vatandaşların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgelerine hiçbir gümrük kontrolünden geçmeden ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri'nde hiçbir kısıtlayıcı önleme tabi tutulmadan gidebildiklerine, buna karşın KKTC'ye ulaşımda vatandaşların kısıtlama ve kontrole tabi tutulduğu hatırlatılan açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin tamamen insani nedenlerle hazırlandığına dikkat çekildi.

Uygulamaya geçirilecek projeye göre Pile-Yiğitler kara yolunun toplam uzunluğunun 11,6 kilometre olacağı aktarılan açıklamada, yolun ilk 7,5 kilometrelik kısmının Yiğitler sınırları içerisinde, 4,1 kilometrelik kısmının da Pile sınırları içerisinde kalacağı bilgisine yer verildi.

BM projeye karşı açıklama yaptı

KKTC ile GKRY arasındaki sınırda görev yapan BMBG, açıklama yaparak KKTC'nin tampon bölgede yaptığı inşaat ve düzenleme çalışmalarından endişe duyduğunu bildirdi.

Açıklamada, KKTC tarafının yaptığı çalışmaların izinsiz olduğu iddia edilerek BM'nin önceliğinin tampon bölgede gerilimlerin önlenmesi ve statükonun sürdürülmesi olduğu savunuldu.

Pile köyünün durumu

KKTC ile GKRY'yi ayıran sınırdaki BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerine kurulu Pile köyü, Türkler ve Rumların ortak yaşadığı karma köy olarak biliniyor.

Özel bir duruma ve statüye sahip Pile köyü, Türk ve Rum 2 muhtar tarafından eş güdüm içerisinde yönetiliyor ve köyün güvenliği BM tarafından sağlanıyor.

KKTC ve GKRY yasalarının birlikte geçerli olduğu köy, Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerinde bulunan 4 köyden biri olmasına rağmen Türkler ve Rumların birlikte yaşamalarından dolayı önem taşıyor.