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KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'da düzenlenen töreni yan yana izleyen Erdoğan, Bahçeli ve Özel birlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılarak konuşma yaptı. Törene katılan arasında MHP ve CHP liderleri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel de vardı.

Siyasi arenada sık sık gerilen isimlerin, törende yan yana oturması dikkat çekti. Bahçeli'nin yanında yer alan Özel, tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etti. İkili arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı.

KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan, Bahçeli ve Özel yan yana

"YİNE TEK YÜREĞİZ, TEK BİLEĞİZ"

Törende kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasında, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil, aynı zamanda Hazreti Osman'ın sahabinin bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan, Bahçeli ve Özel yan yana

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Haberler.com / Ayça Elal - Politika

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kıbrıs Barış Harekatı Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Türkiye Kıbrıs Politika Güncel Haberler

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