KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs'ın geleceği iki devletin işbirliği ile şekillenecek'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres ile ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, " Kıbrıs'ın iki halkının acilen işbirliği kültürü oluşturması gerekiyor. Kıbrıs Adası'nın geleceği iki devletin işbirliği ile şekillenecek" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tatar, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu New York şehrinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Tatar görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Genel Sekreter'in misafirperverliği ile Kıbrıs'ta güven ve iş birliği inşasına yönelik değerli çabaları için teşekkür ederek, Guterres'in Kıbrıs Konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin'in üzerinde mutabık kalınan girişimler çerçevesindeki katkılarını takdir ettiğini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in de katılacağı üçlü toplantıya hazırlık sürecindeki çalışmalar için de teşekkürlerini iletti.

"Kıbrıs Türk halkı Orta Doğu'daki gelişmeleri büyük üzüntü ve endişeyle takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Tatar New York'ta çağımızın en kritik BM Genel Kurul oturumunun yapıldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının Orta Doğu'da yaşanan olumsuz gelişmeleri, özellikle İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı büyük üzüntü ve endişeyle takip ettiğini aktardı. Tatar, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma yönünde aldığı kararı ve Orta Doğu'da iki devletli çözüm yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kez daha uluslararası topluma KKTC'nin resmen tanınması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

"Federal temelli müzakereler başarısız oldu"

Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi görüşmede ve Temmuz ayında düzenlenen 5+BM formatındaki gayriresmi zirvede, iki tarafın yeni girişimlere yönelme ve iş birliğini teşvik etme konusunda mutabık kaldığını hatırlattı. Gerçekleşmesi beklenen üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle katılacağını belirten Tatar, gündeminde hala masada olan yeni geçiş kapıları gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak somut başlıkların bulunduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk tarafının yapıcı yaklaşımını teyit etmek üzere New York'ta bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar mesajının net olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ın iki halkının acilen işbirliği kültürü oluşturması gerekiyor. Yarım asrı aşkın süredir sürdürülen federasyon temelli müzakereler başarısız oldu, bu zemin artık tükenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde güç ve refah paylaşma iradesine sahip değildir"

Tatar, 1968'den bu yana yürütülen tüm süreçlerin, 2004 Annan Planı'nın ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinin Rum tarafının reddiyle sona erdiğini hatırlatarak, "Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde güç ve refah paylaşma iradesine sahip değildir" dedi.

"Kalıcı çözüm ancak eşit uluslararası statü temelinde mümkün olabilir"

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası topluma çağrıda bulunarak verilen sözlerin yerine getirilmesini, izolasyonun kaldırılmasını, doğrudan ticaretin, uçuşların ve temasların önünün açılmasını talep etti. Tatar, "Kıbrıs Adası'nda iki halk ve iki devlet vardır, her biri kendi demokratik kurumları, kimliği ve hedefleriyle yaşamaktadır. Kalıcı çözüm ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"İş birliği zorunluluktur"

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle ticaret, sağlık ve çevre gibi alanlarda iş birliğinin artık ortak öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, "Kıbrıs Adası'nın geleceği iki devletin işbirliği ile şekillenecek" ifadelerini kullandı. İklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi küresel sınamaların iş birliğini mecburi kıldığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafı olarak eşitlik, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde yapıcı düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. - LEFKOŞA