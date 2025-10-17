Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Devletine Sahip Çıkacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve KKTC Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, iki devletli çözüm siyasetine vurgu yaparken, Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) adayı Genel Başkan Tufan Erhürman'ı eleştirerek, "Bu iş bitti, Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine, güvenliğine sahip çıkacak" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı ve KKTC Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, ülkesinde yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde başkent Lefkoşa'daki Sarayönü'nde miting düzenledi. Ersin Tatar konuşmasına halkı ve kendisine destek veren Ulusal Birlik Partisi (UBP),Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'nden oluşan sağduyu ittifakını selamlayarak başladı. Sarayönü Meydanı'nın Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin ve demokrasinin köşe taşı olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu meydan, mücadelemizin ilk lideri Dr. Fazıl Küçük'e ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a da tanıklık etti. Bir azınlık cemaatinden devlet sahibi bir halka dönüşen Kıbrıs Türkü'nün siyasi coşkusuna da tanıklık etti. Sarayönü'nde şimdi sizlerin bu heyecanınızı, bu coşkunuzu görünce anlıyorum ki bu iş bitti. Kıbrıs Türk Halkı ve Lefkoşa, devletine de egemenliğine de güvenliğine de sahip çıkacak" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimizle, egemenliğimizle ve güvenliğimizle ilgilidir"

Ersin Tatar küskünlük ve dargınlıkların geride bırakılarak sandığa gidilmesi çağrısında bulunarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimiz, egemenliğimiz ve güvenliğimizle ilgilidir. Unutmayınız ki bu seçim Kıbrıs Türk Halkının, hepimizin hakları ve geleceği ile ilgilidir. Lefkoşa'nın sesini sadece Rum tarafına değil, bütün dünyaya duyuracağız" dedi.

"CTP halkın iradesinden, meclisten kaçtı"

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde iki devletli çözüm kararının çıkmasına değinen Tatar, "İki devletli çözüm siyasetinin adamızda kalıcı bir barış ve istikrar için tek çözüm olduğunun kararını aldı. Çünkü son 5 yıldır her yerde savunduğumuz ve arkasında dimdik durduğumuz yeni politika bu olduğu için karar aldı. Anavatan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi, iktidarıyla, muhalefetiyle, iki devletli çözüm siyasetine tam destek verdiği için aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki devletli çözümün artık Kıbrıs'ta tek çözüm yolu olduğunu dünyaya defalarca ilan ettiği için aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve onun adayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman KKTC Meclisi'nden arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kıbrıs Türk Halkının siyasi iradesinin tecelli ettiği yerden sen nasıl kaçıyorsun? Reddettiklerini kimse görmesin diye oylamaya bile katılmadılar" ifadelerini kullandı.

Tatar, CTP adayının Türkiye ile görüşeceği yönündeki açıklamaları işaret etti. Tatar, "Türkiye kabul etmeden bir anlaşma olmaz diyor. Hani bir söz vardır: Günaydın derler. Bugüne kadar aklınız neredeydi? CTP'nin adayı Türkiye'yi vesayetçi olarak suçlamadı mı?" ifadelerini kullandı.

"Siyaset ikizleri AKEL'dir"

Tatar, Rum tarafının müzakere masalarından kaçtığı şekilde, Kıbrıs Türk halkını eşit olarak kabul etmekten, gasbettikleri hakları vermekten kaçtığını vurguladı. Tatar, "Çünkü bunların ruh ikizi, bunların siyaset ikizi Rum milliyetçisi, komünist Rum Emekçi Halkın İlerici Partisi'dir (AKEL) Bunlar zoru gördü mü kaçarlar. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.

"Sınır kapısı açılmasını, mayınların temizlenmesini bile reddettiler"

Tatar, "Metehan'daki sıkışıklık dinsin diye Haspolat kapısını hemen açalım dedik. Bunu da reddettiler. Ara bölgedeki mayınların temizlenmesini bile kabul etmediler. İşte bunların zihniyeti budur. Rum'un rahatı yerinde. Rum, Kıbrıs Türkü'nü eşiti olarak görmüyor. Adamızın zenginliğini ve iktidarı paylaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Tatar, Rum tarafının toprak tavizi ve Türk askerinin adadan çekilmesini istediğini belirterek, "Federasyon dedikleri tüketilmiş, son kullanma tarihi geçmiş modeldir" dedi.

"Bu toprakların evladıyım, vesayet tanımam"

Tatar, "Ben Ersin Tatar'ım. Bu toprakların evladıyım. Vesayet tanımam. Sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine bağlıyım. Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bizler Atatürk'ün evlatlarıyız. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizde Atatürk'ten aldığımız ilhamla yürüdük, yürümeye devam edeceğiz. Bizim yolumuz Atatürk'ün, Dr. Fazıl Küçük'ün ve Rauf Denktaş'ın yoludur. Onların yolu ise KKTC'yi dağıtmak isteyenlerin yoludur" ifadelerini kullandı.

"TDT ülkeleri ile kardeş pazarlar ağı kuracağız"

Tatar, iki devletli çözüm siyaseti yanında yeni dönemde atak diplomasiye geçileceğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı, "Atak diplomasi ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde Anavatan Türkiye ile, Türk devletleri ile daha çok hizmet demektir" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde KKTC'nin Türk dünyasından ayrılmaz parçası olduğunu vurguladığını hatırlatarak, "TDT ülkeleri ile kardeş pazarlar ağı kuracağız" dedi.

"Lefkoşa çağ atlayacak"

KKTC Cumhurbaşkanı, sağlık, altyapı, enerji ve iletişimde yeni yatırımların süreceğini belirterek, "5G teknolojisi, yeni devlet hastanesi, çevre yolları ve Cumhuriyet Yerleşkesi ile Lefkoşa çağ atlayacak" ifadelerini kullandı. Tatar konuşmasının sonunda, "KKTC olarak özgüvenle, kendi irademizle hareket edeceğiz. Bu seçim devletimize ve egemenliğimize sahip çıkma seçimidir. Pazar günü zafer bizim olacak" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA