KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a fahri doktora ünvanı verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Giresun Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun'da gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi' adlı konferansa katıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Üniversite Senatosu tarafından alınan kararla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a dirayetli ve ferasetli yönetimiyle, Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine verdiği güçlü ve saygın katkılardan dolayı Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında fahri doktora ünvanı verilmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı. Rektör Can, Cumhurbaşkanı Tatar'a cübbesini giydirdi ve fahri doktora diplomasını takdim etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de verdikleri mücadelenin önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Eski dönemlerde bir federal çatı altında buluşma bizler için gerçekten kabul edilebilir bir boyutta değildir. Çünkü Annan planı zamanında bütün bunlar yaşanmıştır. Orada bütün temenni ve hedef karşı tarafın zaman içerisinde çoğunluğun azınlığı yok edeceği, zaman içinde egemenlik çatısı altında o devletin içerisinde Rumların Türkler'i asimile edeceği ve Türkiye Cumhuriyetinin bulunmadığı bir Avrupa Birliğinde Kıbrıs Cumhuriyeti'yle Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde tüm mekanizmaları kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'yle Kıbrıs Türk halkının kadim bağlarını kopartmak suretiyle Türkiye'yi de hem Kıbrıs'tan hem Doğu Akdeniz'den hem Mavi Vatan'dan dışlamak, çıkarmak ve o bölgeyi yine yıllardan beri hedefledikleri bir Yunan gölüne çevirmek için her türlü oyunu oynama çabası içerisinde olduklarını çok iyi bilmekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olduk. Oralara gitmemiz için, ilişkilerimizi geliştirmememiz için her vesileyle Avrupa Birliği yetkililerine gidip Türk Devletlerine bir bakıma tehditvari bir şekilde 'Sakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkilerinizi geliştirmeyiniz' dediler. Çünkü bu KKTC'nin uluslararası anlamda statüsünü yükseltecek, statü yükselince devlet kökleşecek ve Kıbrıs'ta artık iki devlet temelleri daha da pekişecek. 'Sakın ola şunu yaparsanız, biz şunu yaparız, bunu yaparız' dediler. Türkiye Cumhuriyeti'ne de bunu söylediler. Ama Türkiye Cumhuriyeti ne dedi, 'Siz işinize bakın, biz işimize bakarız'. Çünkü Türkiye bağımsız bir Türk Cumhuriyeti'dir. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kendi hakkını ve çıkarını, ulusal meselelerini ve menfaatlerini korumayla mükellef ve bunu yapmakla muktedirdir."

Türkiye'nin desteğiyle birlikte KKTC'nin önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Tatar, "Şu anda doğal kaynaklarla, enerji meseleleriyle Türkiye ile olan ilişkilerimizde su projeleri, kablo ve elektrik projeleri, birtakım farklı Ar-Ge çalışmaları, Teknopark çalışmaları, üniversitelerimizle, turizm sektörümüzle gerçekten potansiyelini yakalayamamış olsa da doğru yolda gelişmeler olduğunu ve bütün bunlar Kıbrıs'a daha müreffeh yarınları getirebileceğini sağlıkta, sağlık turizminde yapılan çalışmaları ve yatırımları ve yeni havalimanımızla. Bugün bu havalimanı Türkiye Cumhuriyeti gibi anavatan ki nüfusu belli. Bizim havalimanımız Türkiye standartlarında, 4 ve 5. sırada. Çoğu ülkede olmayan bir havalimanı. Çoğu ülkede olmayan birtakım yatırımlar ve oteller. Suyla birlikte tarımsal ve ziraat, hayvancılık, çiftçilik gibi konulardaki gelişmelerle Doğu Akdeniz'deki bu Türk Devleti hepimiz için önemlidir, Türk dünyası için önemlidir. Türk Devletler Teşkilatı'nın değeri bu Cumhurbaşkanları, Devlet Başkanları ve diğer muhataplarımızla yaptığımız değerlendirmelerle Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan Türkiye Cumhuriyetine hepimizin anavatanı ve en doğudaki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle birlikte Türk dünyası daha da güçlü hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Fahri doktora törenine; Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve protokol üyeleri katıldı. - GİRESUN