Erhürman'dan BM, AB ve Barcelona'ya mektup

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlardaki engelleme girişimleriyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Barcelona Futbol Kulübü'ne üç ayrı mektup gönderdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki hak ve fırsatlarına ilişkin son gelişmeler üzerine harekete geçti. KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlardaki engelleme girişimleriyle ilgili BM, AB ve Barcelona Futbol Kulübü'ne üç ayrı mektup gönderdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erhürman, mektupları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya gönderdi.

Engelleme girişimlerinin zamanlamasına dikkat çekti

Erhürman mektuplarında, Kıbrıs Rum tarafının son dönemde Kıbrıslı Türklere yönelik yoğunlaştırdığı engelleme girişimlerinin zamanlamasına özellikle dikkat çekti. BM Genel Sekreteri Guterres'in adaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında taraflara, içinde bulunulan dönemin "tüm çabaların, güvenin yeniden tesis edilmesi için ortaya konulması gereken bir an" olduğu yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Erhürman, buna rağmen Rum liderliğinin tam tersi yönde adımlar attığını ifade etti.

İzolasyonların sonlandırılması çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun sonlandırılmasına yönelik BM Genel Sekreteri'nin raporunun yanı sıra AB Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından alınan kararları da hatırlattı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılması doğrultusunda gerekli adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu.

"Çocukların ve gençlerin dünyayla bağ kurması engelleniyor"

Erhürman mektuplarında ayrıca Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk çocuklarının ve gençlerinin dünyayla bağ kurmasını engellemeye yönelik girişimlerinin iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirdiğini vurguladı. Söz konusu girişimlerin aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yürüttüğü çabalara zarar verdiğini kaydeden Erhürman, bu tür engellemelerin güven ortamının oluşturulması hedefiyle bağdaşmadığına işaret etti.

Barcelona'nın KKTC'deki kampı Rum tarafını karıştırmıştı

İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın akademisi tarafından KKTC'de düzenlenmesi planlanan "Lefkoşa Kamp", Rum tarafının tepkisini çekmişti. Kulübün resmi internet sitesinde kamp yerinin "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurulmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yapmış ve organizasyonun iptal edilmesini istemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı