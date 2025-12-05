Erhürman: 'Holguin Cuellar ile görüşme verimli geçti'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin 1 saati aşkın sürdüğünü ve verimli geçtiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda yerel saatle 11.00'da başlayan ikili görüşme en az 1 saat sürdü. Erhürman, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cuellar'la ilk yüz yüze görüşmesi olma niteliği taşıyan kabul sonrası görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin verimli geçtiğini açıklayan Erhürman, görüşmenin ilk başlığını Türk tarafının ortaya koyduğu 4 maddelik metodoloji önerisinin içeriği ve gerekçelerinin oluşturduğunu, Cuellar'a bu metodolojiyi detaylı şekilde aktardığını söyledi. İkinci başlıkta, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapılan ilk görüşmede gündeme gelen Türk tarafının 10 maddelik paketi ele alındığını kaydeden Erhürman, paketin ayrıntılarını ve içerdiği konuları Cuellar'la görüştüklerini belirtti. Görüşmede, geçmiş dönemlerde yürütülen temasların yanı sıra Haspolat, Luricina ve Kiracıköy geçiş noktaları ile AB finansmanıyla hazırlanan ara bölgedeki güneş enerjisi projesinin de gündeme geldiğini aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin önemli bir bölümünün Metehan geçiş noktasında yaşanan sıkıntılara ayrıldığı belirtti. Erhürman, bölgede altyapı çalışmaları başlamadan önce incelemeler yaptıklarını hatırlatarak, tespit ettikleri sorunları Cuellar'a aktardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Metehan'da özellikle Güney tarafındaki kabinlerin çalışmaması, kabin ve görevli sayısının yetersizliği nedeniyle geçişlerde sıkışıklık yaşandığını, bunun Rum basınına da yansıdığını ifade etti. Kıbrıs Rum Müzakerecisi Menelaos Menelou ile temas kurulduğunu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven'in bölgede inceleme yaptığını aktaran Erhürman, sorunun kolayca çözülebileceğini vurguladı.

Günlük yaşamın kolaylaştırılması çağrısı

Erhürman, basit konularda dahi adım atılamamasını eleştirerek, iki halkın saatlerce eziyet çekmemesi için gerekli adımların hızla atılması gerektiğini Cuellar'a ilettiğini söyledi. Cuellar'ın temaslarının ardından iki liderle birlikte üçlü bir görüşme yapılacağını belirten Erhürman, bu görüşmeye kadar gerek görülürse temas kurmaya hazır olduklarını ifade etti. Erhürman, 5+1 formatındaki toplantılara karşı olmadıklarını ancak verimli bir sonuç alınabilmesi için hazırlıkların Lefkoşa'da tamamlanması gerektiğini Cuellar'e aktardığını söyledi.

Cuellar: "Çok iyi ve faydalı geçti"

Cuellar, Erhürman'ı cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti ve görüşmeyi "çok iyi ve faydalı" olarak nitelendirdi. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmeye ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cuellar, görüşmenin "çok verimli ve somut" geçmesi için gayret göstereceğini söyledi.

"Adada yeni bir atmosfer" vurgusu

Amman'da İki Toplumlu Gençlik Komitesi ile yaptığı toplantıları "çok üretken" olarak değerlendiren Cuellar, adada yeni bir atmosfer oluştuğunu ifade etti. Liderlerin çabalarının toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, adada "çok iyi ve üretken bir hafta" geçirmeyi umduğunu kaydetti.

Kolombiyalı diplomat, yarın Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

Üçlü görüşme 11 Aralık'ta

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis ve Cuellar'ın da katılımıyla yapacağı üçlü görüşmenin 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Üçlü toplantı, 20 Kasım'da BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde iki liderin ilk kez bir araya geldiği toplantıda kararlaştırılmıştı. - LEFKOŞA