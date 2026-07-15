KKTC'den 15 Temmuz vurgusu: Millet iradesi silaha karşı zafer kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olmadığını, millet iradesinin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir zafer olduğunu söyledi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, "O gece Kıbrıs Türk halkı da yaşananları büyük bir hassasiyetle izledi ve tıpkı Anavatan'daki kardeşleri gibi demokrasiye, milli iradeye ve meşru yönetime sahip çıktı. Yazılan destan, millet iradesinin silahlı gücün üzerinde olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Panel kapsamında İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'a ilişkin görüntülü mesajının katılımcılara izletilmesinin ardından konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde milli iradenin önemine vurgu yaptı. Üstel, 15 Temmuz'un üzerinden geçen 10 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak aradan geçen zaman o geceyi unutturmadı. Tam aksine 15 Temmuz'un ne ifade ettiğini daha iyi anlamamızı sağladı. Çünkü 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz milli iradenin silaha karşı kazandığı tarihi bir zaferdir. Devlet ve milletin omuz omuza verdiği büyük bir direniştir" dedi.

"Tankların karşısında inancını kaybetmeyen bir millet vardı"

15 Temmuz gecesinde halkın gösterdiği direnişe dikkat çeken Üstel, "O gece tanklar vardı, silahlar vardı, savaş uçakları vardı. Ama onların karşısında inancını kaybetmeyen bir millet vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydana çıktı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla millet kendi iradesine sahip çıktı ve dünyaya şu mesajı verdi; hiçbir güç millet iradesinin üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

Üstel, 15 Temmuz'un yalnızca Türkiye'nin iç meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "15 Temmuz'u yalnızca Türkiye'nin iç meselesi olarak değerlendirmek eksik olur. Bugün demokrasiler farklı yöntemlerle tehdit edilmektedir. Bu nedenle 15 Temmuz, demokratik meşruiyetin nasıl korunacağına ilişkin evrensel bir örnektir. Demokrasi sadece sandık değildir. Demokrasi, milletin iradesine her şart altında sahip çıkabilmesidir" dedi.

"Biz Kıbrıs Türkleri bu duyguyu çok iyi biliyoruz"

Kıbrıs Türk halkının milli iradeye sahip çıkmanın önemini tarih boyunca yaşadığını ifade eden Üstel, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na da atıfta bulunarak, "Biz Kıbrıs Türkleri bu duyguyu çok iyi biliyoruz. Çünkü bizim tarihimizde milli iradeye sahip çıkmanın, var olma mücadelesinin çok derin izleri vardır. 1974 Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladı ve adada yeniden barışın kapısını açtı. Bu nedenle bizler için 15 Temmuz hem 1974'ü hem de 2016'yı hatırlatmaktadır. Çünkü her ikisinde de hedef Türk milletinin iradesiydi" ifadelerini kullandı.

"Güçlü devlet milletiyle birlikte hareket edebilen devlettir"

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin birçok alanda önemli adımlar attığını belirten Üstel, "15 Temmuz'dan sonra Türkiye daha güçlü kurumlar inşa etti. Devlet kapasitesini artırdı. Savunma sanayinde önemli adımlar aldı. Bölgesel etkinliğini güçlendirdi. Bütün bu başarıların temelinde millet iradesine duyulan güven vardı. Bugün artık biliyoruz ki güçlü devlet sadece askeri gücü yüksek devlet değildir. Güçlü devlet, milletiyle birlikte hareket edebilen devlettir" açıklamasını yaptı.

"Hakikat anlatıldıkça güçlenir"

Konuşmasının devamında bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadeleye değinen Üstel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. KKTC Başbakanı, "İçinde bulunduğumuz çağ aynı zamanda bilgi, iletişim ve ne yazık ki dezenformasyon çağıdır. Artık mücadeleler yalnız cephelerde değil, algılar ve dijital mecralar üzerinde yürütülmektedir. Bu nedenle hakikati anlamak en az onu savunmak kadar önemlidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da son 10 yıldır 15 Temmuz'un gerçeklerini belgeleriyle, tanıklarıyla uluslararası kamuoyuna anlatmakta, hakikatin görünür olmasına önemli katkı sağlamaktadır. Çünkü anlatılmayan her gerçek dezenformasyon malzemesi haline gelir. Hakikat ise anlattıkça güçlenir" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin de doğru bilginin yayılması konusunda aynı hassasiyeti taşıdığını ifade eden Üstel, "KKTC olarak biz de doğru bilginin yayılmasını ve ortak tarihimizin gelecek nesillere doğru aktarılmasını büyük önemle destekliyor ve bu anlayışı ileriye taşıyoruz. Ortak geleceğimiz vardır ve birlikte büyük Türk milletini oluşturacağız" açıklamasını yaptı.

Üstel, "15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 1974'te hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi ve milli irademizi daim kılsın" dedi.

Öztürkler: "Hiçbir güç Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağlarını koparamaz"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de 15 Temmuz'un Türk milleti açısından taşıdığı öneme değinerek, "Bugün Türk milletinin demokrasiye, milli iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkışının simgesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir araya geldik. Bundan tam 10 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı" dedi.

"Kıbrıs Türk halkı da Anavatan'daki kardeşleri gibi milli iradeye sahip çıktı"

Darbe girişiminin KKTC'de de yakından takip edildiğini belirten Öztürkler, "Devletin kurumlarını ele geçirmek, milletin iradesini yok saymak ve demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen hain darbe girişimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir dikkatle takip edildi. O gece Kıbrıs Türk halkı da yaşananları büyük bir hassasiyetle izledi ve tıpkı Anavatan'daki kardeşleri gibi demokrasiye, milli iradeye ve meşru yönetime sahip çıktı. Çünkü Kıbrıs Türkü dün olduğu gibi bugün de Anavatanı Türkiye'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Sevincimiz de ortaktır, hüzünümüz de ortaktır. Geleceğimiz de ortaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve aziz Türk milletinin meydanlarda gösterdiği eşsiz cesaret ve güçlü irade sayesinde darbeciler emellerine ulaşamamış, demokrasi bir kez daha galip gelmiştir" dedi.

15 Temmuz gecesinde yazılan destanın tüm dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Öztürkler, "O gece Kıbrıs Türk halkı da yaşananları büyük bir hassasiyetle izledi ve demokrasiye, milli iradeye ve meşru yönetime sahip çıktı. Yazılan destan, millet iradesinin silahlı gücün üzerinde olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"15 Temmuz, Kıbrıs Türkleri için 1974'ü de hatırlatıyor"

Öztürkler, 15 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türk halkı açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, 1974'te gerçekleştirilen Yunan darbesini hatırlattı. KKTC Meclis Başkanı, "15 Temmuz tarihi biz Kıbrıs Türkleri için ayrıca acı bir hatırayı da içinde barındırmaktadır. 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta anayasal düzeni hedef alan Yunan darbesi gerçekleştirilmiş, bu hain girişim Kıbrıs Türk halkının varlığını, güvenliğini ve geleceğini doğrudan tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcı olmuştur" dedi.

Yunan darbesinin adadaki barışı tehdit ettiğini ifade eden Öztürkler, "Adadaki Türk varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu darbe yalnızca Kıbrıs Türk halkını değil, bölgenin barış ve istikrarını da büyük bir tehlikenin içine sürüklemiştir. Ancak Anavatan Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile bu karanlık senaryoyu bozmuş, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini, özgürlüğünü ve geleceğini güvence altına almıştır" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse bizi Anavatanımızdan ayıramaz"

Bugünkü huzur ve güven ortamının verilen mücadele sayesinde sağlandığını dile getiren Öztürkler, "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak bunu hem 1974'te verilen o tarihi mücadeleye hem de Anavatanımızın sarsılmaz desteğine borçluyuz. İşte bu nedenle bizim tarihimiz, geleceğimiz ortaktır. Hiç kimse bizi Anavatanımızdan ayıramaz. Hiçbir güç Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gönül bağlarını koparamaz" dedi.

Öztürkler, birlik ve kardeşlik mesajı vererek, "Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar dün nasıl başarısız olduysa bugün de yarın da aynı akıbete uğrayacaklardır" açıklamasını yaptı.

Öztürkler konuşmasının sonunda 15 Temmuz ve vatan savunmasında şehit düşenleri anarak, "Bu anlamlı günde başta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mücadelesinin aziz şehitleri olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı