KKTC Başbakanı Üstel'den Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Cavanşir Feyziyev'in Kıbrıs Türk halkının güvenliğine yönelik açıklamaları nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkürler etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev'in Kıbrıs Türk halkının güvenliğine ilişkin açıklamalarına ilişkin teşekkür mesajı yayımladı. Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sözlerinin önemli bir güven mesajı olduğunu belirterek, "Sayın Yılmaz'ın ifade ettiği 'Biz Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız' sözleri, Anavatan Türkiye'nin, sadece garantörlük sorumluluğu değil, Kıbrıs Türk Halkına olan sarsılmaz bağının en güçlü ifadesidir" dedi.

"Türkiye'nin kararlı duruşu, bölgede barışın en önemli teminatıdır"

Üstel açıklamasında, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na da değindi. KKTC Başbakanı, "1974 Mutlu Barış Harekatı ile Ada'ya ayak basan Türkiye, o günden bugüne, Kıbrıs Türk Halkı'na huzur ve güven sağlamış, Ada'nın tümüne barış getirmiştir. Bugün de Türkiye'nin kararlı duruşu, bölgede barışın, istikrarın ve caydırıcılığın en önemli teminatıdır. KKTC olarak, anavatan Türkiye'nin her şartlarda yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyası arasındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunun açık bir ifadesi"

Üstel, Feyziyev'in açıklamalarına ilişkin, "Sayın Feyziyev'in ifade ettiği 'KKTC'ye bir mermi düşerse karşılarında güçlü devletlerin ordularını bulurlar' sözleri de Kıbrıs Türk halkının güvenliğine verilen güçlü desteğin ve 'Tek millet, üç devlet' anlayışının somut bir göstergesidir. Bu sözler aynı zamanda Türk dünyası arasındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunun açık bir ifadesidir" dedi.

Üstel, "KKTC ile Azerbaycan arasındaki bağlar, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve giderek güçlenen kardeşliğimizin en güçlü örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"Dayanışmamız ve kardeşliğimiz her geçen gün daha da güçlenerek devam edecektir"

Üstel, mesajının sonunda Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkürlerini ileterek, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan halkına ve Sayın Cavanşir Feyziyev'e Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destek ve kararlı duruş için teşekkür ediyorum. Bilinmelidir ki anavatan Türkiye ile sarsılmaz dayanışmamız ve Türk dünyası ile kardeşliğimiz her geçen gün daha da güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin, "1974 Barış Harekatı'yla sadece Türklere güvenlik sağlamadık biz, tüm adaya güvenlik sağladık. Türküyle, Rumuyla, herkes 50 yılı aşkın bir süredir güvenli bir ortamda, huzurlu bir ortamda kalkınıyor, gelişiyor, demokrasisini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu sağladı. Barış Harekatı bunu sağladı. Dolayısıyla biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Gerek Türk tarafı için gerek Rum tarafı için çok daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Herkesin tabii ki egemen eşitliğiyle birlikte. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerini biz hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız" ifadelerini kullanmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı