Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu

Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu
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Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu
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AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu. Çiçek desenli yeşil kaftan tarzı ceketi ve turuncu renkli kolyesiyle göz kamaştıran Emine Erdoğan büyük beğeni topladı.

Ak Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu.

Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu

EMİNE ERDOĞAN ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURDU

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Emine Erdoğan, çiçek desenli yeşil renkli kaftan tarzı ceketi, krem rengi eşarbı ve turuncu renkli kolyesiyle büyük beğeni topladı. Emine Erdoğan zarif tarzıyla salondaki davetlilerin ilgi odağı oldu.

Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PKK'nın silah bırakma sürecine dair yaptığı konuşması sırasında salonda büyük bir coşku ve duygu seli hakimdi. Duyguların yoğunlaştığı anlarda Emine Erdoğan gözyaşlarına engel olamadı. Konuşma sonunda eşi Recep Tayyip Erdoğan'a sarılan Emine Erdoğan, eşinin omuzlarında ağladı.

Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu

Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu

Kızılcahamam Kampı'na Emine Erdoğan'ın şıklığı damga vurdu

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaytasaga:

Ben emekliyim ayda aldığım 16 Bin lira henüz almadım da alacağız sözde bu ay hastahaneye de kaç kez gittik ne kesilir ne kalır bilmem, Peki Sayın reisi cumhurumuz un eşi Emine hanımın şık giysisine kaç bizim gibi emekli maaşı ödendiğini açıklayabilir mi tüm emekli aile geçindiren herkesin şık gezdirmesi gereken bir eşi var yanında artık emekli dilenecek durumda bir çoğu dileniyor Bunlar halen başka hesaplarla daha ne kadar sarayda oturalım hesabı yapıyor kimlerrrr kimlerle yan yana.

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Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Canım ülkemde insanlar ağlıyor geçim sıkıntısından,buna ne diyeceksiniz nasıl bir süreç olacak,sabır süreci mi olacak yine

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