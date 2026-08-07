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Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın göstergesi

Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın göstergesi
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, ’Terörsüz Türkiye’ hedefinin şehitlerin emanetine sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, bu sürecin birlik, kardeşlik ve güçlü geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin şehitlerin emanetine sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, bu sürecin birlik, kardeşlik ve güçlü geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Kıratlı, yaklaşık yarım asırdır terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini ifade ederek, devletin temel hedefinin hiçbir ocağa yeniden şehit ateşinin düşmemesi olduğunu dile getirdi. Şehitlerin milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Kıratlı, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Kanun teklifinin toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak hazırlandığını belirten Kıratlı, "Bu mesele bir partinin değil, 86 milyonun ortak meselesidir" dedi.

'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sadece güvenlik politikası olmadığını ifade eden Kıratlı, bu sürecin kardeşlik, demokrasi, yatırım, üretim, istihdam ve kalkınmayı güçlendireceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürece katkılarından dolayı teşekkür eden Kıratlı, ortak geleceğin birlik ve dayanışma içinde inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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