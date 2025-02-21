Mersin'e 2025'te 48 Yeni Okul Yapılacak

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 2025 yılında Mersin'de 48 yeni okulun yapılacağını söyledi.

Kıratlı, Mersin'de yapımı tamamlanan ve devam eden okul inşaatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. 2002 yılında Mersin'de 6 bin 59 olan derslik sayısının bugün 18 bin 750, okul sayısının ise bin 924'e yükseldiğini belirten Kıratlı, ayrıca 2025 yılı yatırım programı kapsamında Mersin'e 48 yeni okul yapılacağının da müjdesini verdi.

Ak Parti hükümetlerinin, 23 yıllık iktidarı süresince Mersin'de ulaşımdan altyapıya, sanayiden teknolojiye, tarımdan spora, milli eğitimden sağlığa kısacası hayatın her anlamına dokunan devasa eserler gerçekleştirdiğini söyleyen Kıratlı, "Hizmet ve eser siyasetinin ete kemiğe bürünmüş hali olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti kadrolarımızla ve Cumhur İttifakı ile birlikte kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Kısa sürede 70 okulumuzun inşaatını tamamladık"

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinden Mersin'in de etkilendiğini kaydeden Kıratlı, "6 Şubat depremlerinden etkilenen okullarımızın yerine 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 70 okulumuzun inşaatını tamamlayarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. 2024 yılında depremden etkilenerek yeniden yapımına başladığımız 364 derslikli 21 okulumuzun inşaatını tamamlayarak hizmete açtık. Yine 2024 yılında yapımına başladığımız 658 derslikli 34 okul ve bir spor salonumuzun da yapımı devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda inşaatı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"2025 yılında Mersin'de 48 yeni okul yapılacak"

Kıratlı, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı; "Ülkemizde olduğu gibi Mersin'de de yatırımlarımız devam ediyor. Biliyoruz ki bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekin. 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin. Biz de bunun farkında olarak 2025 yılı içerisinde yine 48 okulumuzu yatırım programına almak suretiyle en kısa sürede inşaatına başlayarak Mersin'imize kazandıracağız. Bu süreçte başta Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Mersin'imiz için, ülkemiz için, aziz milletimiz için çalışmaya, gayret etmeye, üretmeye devam ediyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve dualarıyla bu hizmetlerimize devam edeceğiz." - MERSİN