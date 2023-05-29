Kıran kırana yarışın galibi Erdoğan oldu! İşte seçimin kaderini belirleyen 10 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52 oy ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı balkon konuşmasında önemli mesajlar verirken, seçimin kaderini ise en yüksek oy aldığı 10 il belirledi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasını, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

YÜZDE 52 İLE KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener resmi açıklama ile son oy oranlarını duyururken, Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYEN 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.

ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPTI: BİZİ MAHCUP ETMEDİNİZ

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz, Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız, bu yolda gece gündüz demeden beraber yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan oyunlar sırtına saplanan hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler işte bugünü engellemek içindir. Alman, Fransız, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara karşımıza dikildiklerini gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Hamdolsun başaramadılar." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ZAFERİ DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği seçim zaferi, dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere'de BBC, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı" değerlendirmesinde bulunurken, Alman basınında ise "Ebedi Erdoğan" başlığı kullanıldı. Fransız basınında, Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğine vurgu yapılırken, İspanyol basınında ise "Erdoğan, bu pazar günü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça mağlup etti" denildi.

KILIÇDAROĞLU: YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR, BİZ BURADAYIZ

Kılıçdaroğlu ise ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

AKŞENER: ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİM

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Bu seçimlerde milletimiz söyleyeceğiniz söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Biz İYİ Parti olarak yapacağız. Umutsuzluğa kapılmayın. Sorunlara eğilme vakti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Akşener, "Umarım kazanma hırsı gözünü yeniden kör etmez" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİ BUGÜN TARİH YAZMIŞTIR

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır" dedi.