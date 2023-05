Kılıçdaroğlu, TRT'deki son propaganda konuşmasında Sinan Oğan'a gönderme yaptı: Sureti muhalefetten görünen piyonları sürdü ortaya

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'ı isim vermeden hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, gençleri de manipüle etti. Güya cehennemin kapılarını kapayacak, sureti muhalefetten görünen piyonları sürdü piyasaya. Ama artık her şey bitti. Her şey aslına rücu etti. Artık her şey gün gibi ortada. Herkesin ne mal olduğu da artık ortada." ifadelerini kullandı.