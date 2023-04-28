Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör, bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz. Bunu hepinizin bilmesini isterim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Giresun'a geldi. Giresun Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Karadeniz deyince zaten mutlaka ilk akla gelen sevimli insanları ve güzel yağmuru. Yağmurlu bir günde beraber olduğumuz için son derece mutluyum ve memnunum; hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir değişime, bir dönüşüme hazır mıyız? Adalet, hak hukuk istiyor muyuz? Hiç meraklanmayın sözüm söz; bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Artık kavgadan, ayrışmadan, birbirimizin aleyhinde konuşmaktan bıktık. ya arkadaş bir de kucaklaşalım, bir araya gelip, sohbet edelim. Kardeşçe, bu ülkenin dünya kadar sorunu var, o sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Giresun'da 22 bin 294 genç, ilk kez sandığa gidip, oy kullanacak. Şimdi gençler siz demokrasi, özgürlük istiyor musunuz? İş ve AŞ istiyor musunuz? Size sözüm var; sizin bütün hayalleriniz, Bay Kemal'in hedefi olacak. Gençler umutlarını başka ülkelerde değil; kendi ülkesinde çalışarak, üreterek, alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun altyapısını mutlaka oluşturmalı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Allah'ını seversen horon tek başına oynanır mı? Birisi çıkmış yıllardır diyor ki; horonu tek başıma oynayacağım. Horon tek oynanmaz, horon ekiple oynanır. Diyoruz ki; sayın genel başkanımla 13'üncü cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Horon, halay her şey var. Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz. Bu memleketin bu cennet köşesi, başka yerler ile eşitlenecek hak ettiği değere kavuşacak" diye konuştu.