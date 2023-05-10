Kılıçdaroğlu, Seçim Kampanyası Videosunda Yeni Sanayi Devrimine Odaklandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun onuncusunu Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Düşük ücret çilesi bitecek, üniversitelerimiz bilim, teknoloji ve sanat üretecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek, yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde Türkiye her 10 yılda bir krizlere savrulan bir ülke olmaktan çıkacak. Ekonomimiz krizlere karşı dirençli hale gelecek. Ne dedik? Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Aksine cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünya ile rekabet eder hale geleceğiz. Bilimle, temiz para ile, yepyeni bir zihniyet dönüşümü ile yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli seçim kampanyası videosunun onuncusunu "Biz Türk devletini yönetmeye her şeyimizle hazırlandık. Onlar tüm enerjilerini kavga ve iftiraya harcadılar, biz geleceği çalıştık. Türkiye'yi dünya ligine taşımaya hazırız. Artık çalıştıklarımızı uygulama zamanı. Bu sefer Vizyon sıçramamızı anlattım" açıklamasıyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımındaki videoda ise vizyon vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Sevgili halkım, size çalışma tahtamız önünden projelerimizi ve yapacağımız yatırımları anlattım. Bugün ise vizyon konuşmamız lazım. Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Haydi başlayalım.

"YENİ SANAYİ DEVRİMİNİN TAM MERKEZİ"

Dünya değişiyor, ekonomik sistemler dönüşüyor. Yapay zeka ve robotlaşma çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın, yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor. Dünya ile rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerine geç kaldık. İlk sanayi devrimi kömür, buhar gücü, demiryolları ve telgrafla gerçekleşti. İkinci sanayi devrimi petrol, arabalar, radyo ve telefon oldu. Şimdi ise yenilenebilir enerji ve internet ile yeni bir devrimin ortasındayız. Türkiye'yi yeni sanayi devriminin tam merkezinde konumlandırmamız gerekiyor. Nasıl mı?

Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Dirençli, yeni sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Öncelikle dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, sağlık teknolojileri, pil teknolojisi, fintek ve blokzincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri gibi alanları büyüteceğiz. Çip üreteceğiz. İkincisi, yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalatı faturamızı önce azaltacağız, sonra ortadan tamamen kaldıracağız. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak.

"DİJİTAL DEVRİMİ ENTEGRE EDECEĞİZ"

Akdeniz havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanacağız, Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye'yi enerji depolama, işleme ve dağıtım merkezi haline getireceğiz. Dijital devrimi entegre edeceğiz. Türkiye'yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Şirketlerimizin dijital ve teknolojik dönüşümü için tüm koşulları hazırlayacağız. Düşük ücret çilesi bitecek, üniversitelerimiz bilim, teknoloji ve sanat üretecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek, yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde Türkiye her 10 yılda bir krizlere savrulan bir ülke olmaktan çıkacak. Ekonomimiz krizlere karşı dirençli hale gelecek.

"UCUZ İŞ DEPOSU OLMAYACAĞIZ"

Ne dedik? Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Aksine cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünya ile rekabet eder hale geleceğiz. Bilimle, temiz para ile, yepyeni bir zihniyet dönüşümü ile yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız. Haydi Türkiye."