Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına Kılıçdaroğlu'nun tepkisi, CHP ile HDP'nin arasını açtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu'nun "TSK, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine ilişkin "TSK bizim göz bebeğimizdir" dedi. Kılıçdaroğlu'na HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bunu da not edelim" sözleriyle, Sırrı Sakık ise "Partine ve seni destekleyenlere yalan söyledin" ifadeleriyle tepki verdi. HDP eski vekili Sibel Yiğitalp ise "Sizden ne muhalefet olur ne iktidar" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı" sözleri Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'na destek çıkmayarak, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" açıklamasında bulunması HDP'yi kızdırdı. HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu. Bunu da not edelim" derken, bir başka HDP vekili Sırrı Sakık ise "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi. Öte yandan HDP eski vekili Sibel Yiğitalp ise "Sizden ne muhalefet olur ne iktidar" ifadelerini kullandı.

TANRIKULU'NUN CANLI YAYINDA SÖZLERİ İNFİAL YARATTI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuk olduğu bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında skandal ifadeler kullandı. Açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÖZTRAK: YETKİLİ ORGANLARIMIZLA GÖRÜŞÜLECEKTİR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." dedi.

KILIÇDAROĞLU: TSK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" dedi.

"BUNU DA NOT EDELİM"

HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'na destek vermemesinden rahatsız oldu. "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu" diyen Koçyiğit, "Bunu da not edelim" ifadelerini kullandı.

"PARTİNE YALAN SÖYLEDİN, SANA DESTEKLEYENLERE YALAN SÖYLEDİ"

HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi.

"SİZDEN NE MUHALEFET OLUR NE İKTİDAR"

HDP eski vekili Sibel Yiğitalp, Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak, "Somut, ispatlı ve hukuken suçlu bulunan TSK, AİHM tarafından onlarla kez mahkum edilmiş olmasına rağmen halen bunu yapma hakkını kendinizde bulabiliyorsanız sizden ne muhalefet olur ne iktidar" ifadelerini kullandı.