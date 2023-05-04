Kılıçdaroğlu'nun Niğde mitinginde yurttaşlar tepkilerini dile getirdi

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Niğde mitingini izlemek ve Kılıçdaroğlu'nu görebilmek için ağaca çıkan yurttaş "Bu zulüm ve işkenceden kurtulmam lazım. Çok değerli Niğdeli kardeşlerim. AK Parti iktidarına son vereceğiz. Değerli kardeşlerim emekli aç. Köylü aç. Değerli kardeşlerim, Niğdeliler. Hepinize söylüyorum. Bu zulümden kurtulacağız. Direne direne kazanacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patates ve soğanın başkenti Niğde'de yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılan bazı yurttaşlar Kılıçdaroğlu'nu daha iyi görebilmek için ağaçlara çıktı. Miting alanına "20 yıldır kaldırmadığı mülakatı 'kaldıracakmış'. Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" yazılı pankartın asılması dikkat çekti.

Mitinge gelen Niğdeli patates üreticisi bir kadın, "Hiçbir şey para etmiyor. Her şey pahalı. Bizi rezil etti. Biz aç kaldık. O gitsin. Üretici hiç beğenmiyor onu. Gitsin gayri, yeter. Biz üretiyoruz ama ürettiğimiz mal da para etmiyor, rezil oluyor" diye konuştu,

"GEÇTİ BOR'UN PAZARI"

"Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye… İktidar gidiyor, gidiyor" diye tepkisini dile getiren yurttaş da "Bor'un pazarı salı günü olur. Perşembe de Niğde pazarı olur. Bor'un pazarı geçti, sür eşeğini Niğde'ye. Bunu iktidara söylüyorum ben. Ortalıktan belli değil mi? En büyük para 1 kilo et etmiyor. Emekli perişan. Ben emekliyim. Vaat açıklamayacak, icraat yapacak. İktidarda muhalefet değil. İktidarda kendileri. İktidar vaat yapmaz, icraat yapar" diye konuştu.

Çocuklarının geleceği için mitinge geldiğini de belirten yurttaş, "Bu çocuklar ve gençler için biz buradayız. Biz geldik gidiyoruz. Belki de beni alacaklar içeri. Belli olmaz. Kendime hazırlıklıyım ben" dedi.

İlk oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıklayan 18 yaşındaki genç de "Seviyorum, sevdiğim için buradayım, Umut görmüyorum, Kılıçdaroğlu gelirse göreceğim inşallah. İlk oyum o yüzden Kılıçdaroğlu'na. Geleceğimiz için Kılıçdaroğlu'nu seçiyorum inşallah" dedi.

"SON KULLANMA TARİHİ GELDİ"

İktidarın "son kullanma tarihinin geldiğini" söyleyen bir başka yurttaş da elindeki dövizi göstererek, "Son vermek istiyoruz bunlara. Gitsin başımızdan artık. Yeter. Kılıçdaroğlu başımıza gelsin, bir de onu deneyelim. Yeter, 21 senedir ne yaptılar? PKK ile birlik oldular, teröristleri getirdiler. 36 teröristi getirdiler, birlik oldular. 15 dakikada saldılar. İstanbul'a Kürdistan bayrağı diktiler. Askerlerimizi saygı duruşunda tuttular. Onlar PKK'lı olmuyor da bizimle HDP birleşince mi PKK'lı oluyor. Yeter gayri yeter" diye konuştu.

"GİTTİKÇE FAKİRLEŞİYORUZ"

Gün geçtikçe fakirleştiklerini açıklayan bir genç de şunları söyledi:

"Gittikçe fakirleşiyoruz, pankartımızın amacı bu. Kantinimiz çok pahalı, bir de okul kantini. Her şeyin gittikçe fiyatları çok artıyor ve bundan mustarip olduğumuzu belli etmek için böyle bir pankart yaptık. Eğitim ücretsiz ama eğitimin içi çok pahalı. Ben bir test kitabı aldım 250 lira para ödedim."

"HARÇLIKLARIMIZ YETMİYOR"

Başka bir genç de fiyatlardan dolayı okulda yemek yiyemeyen arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Fiyatlardan dolayı abi, yetişemiyoruz. Harçlıklarımız yetmiyor" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katilinin bulunmasını isteyen yurttaş da "Sinan Ateş'imizin katili bulunsun ve yargılansın. Öldürenler belli" derken bir başka yurttaş da "Kimlerin öldürdüğü belli, katilleri belli. Biz Kimlerin öldürttüğünü bilmek istiyoruz biz" diye konuştu.

AĞAÇTA ANKA MİKROFONUNA KONUŞTU

Kılıçdaroğlu'nu görebilmek için ağaca çıkan yurttaş ise ANKA mikrofonuna şunları söyledi:

"Bu zulüm ve işkenceden kurtulmam lazım. Çok değerli Niğdeli kardeşlerim. AK Parti iktidarına son vereceğiz. Değerli kardeşlerim emekli aç. Köylü aç. Değerli kardeşlerim, Niğdeliler. Hepinize söylüyorum. Bu zulümden kurtulacağız. Direne direne kazanacağız. Değerli köylüler, bacılar, kardeşler. Türk Bayrağı'nı yere indirmeyeceğiz. Yaşasın Kemal. Sana kurban olayım. Atatürk'e kurban olayım."

Ağaca çıkan başka bir yurttaş da "Bu ülkeyi patates, soğandan kurtarmaya geldik" dedi.

"PATATESÇİYİZ, KİLO İLE ALIYORUZ"

Kendi ürettikleri patatesi alamadıklarını vurgulayan bir kadın da "Her şey ateş pahası, nasıl alacağız? Biz patatesçiyiz ama kilo ile alıyoruz, yiyemiyoruz. Kendimiz üretiyoruz ama biz de kilo ile alıyoruz Soğan öyle, patates öyle" diyerek dert yandı.

Bir başka yurttaş da elindeki "Verilen her vaadi yutma, ayakkabı kutularını unutma" yazılı pankartı göstererek, "Ayakkabı kutularını unutma. Hakkımız, hırsızlardan hesap sorulsun. Yoksa Kılıçdaroğlu da o makamı terk etsin" dedi.