Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için sarf ettiği 'Baba-oğul gibiyiz' sözlerine Erdoğan'ın yorumu bomba

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu için sarf ettiği "Baba-oğul gibiyiz" sözleriyle ilgili "Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca biz de içimizden "Bay Kemal oğluna sahip çık" diyoruz. O kendisine başka ebevenyler arama peşinde demeden duramadık. Şaka bir yana. 6'lı masanın yanında yöresinde olanların nereye gittikleri, hangi oyunu çevirdikleri bizim ilgilendirmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başları arasında dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "Biz baba-oğlu gibiyiz" şeklindeki ifadeler de vardı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca biz de içimizden "Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde" demeden duramadık. Şaka bir yana. 6'lı masanın yanında yöresinde olanların nereye gittikleri, hangi oyunu çevirdikleri bizim ilgilendirmez" dedi.

"TEKMİLİ BİRDEN ORTALIĞA DÖKÜLDÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davayla da ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla ceza alan şahıs, tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterlidir. Yasak kararını sevinçle, kucaklaşarak kutlayanları mı ararsınız, mitingi sosyal medyadan duyan genel başkanlar mı ararsınız, siyasi mühendislik hesabı yapanları mı ararsınız? Tekmili birden ortalığa döküldü" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇEMİZİN MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başlıkları ise şu şekilde: "Geçtiğimiz cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, Genel Kurul'da 12 gün sürdü. 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bilfiil görev aldı. Hükümetlerimizin 20'nci ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl bütçesinde emeği, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Genel Kurul'da birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukta görüşmelerin devam etmesini sağlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.

"MUHALEFETTE CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA İLİŞKİN VİZYON YOK"

Program ve proje yoksunu muhalefet partileri kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Muhalefetin tutumuna baktığımızda Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair vizyon da göremiyoruz. Yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini ispata yeterlidir. Bizim sözümüz bakidir.

"YENİ NESİLLERE EN BÜYÜK MİRASIMIZ KALKINMA ALTYAPIMIZ OLACAK"

Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın demokrasi ve kalkınma altyapısını tamamlayarak Türkiye'yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna inanıyoruz. Bizim milletimize söylediğimiz söz de, verdiğimiz taahhüt de budur. Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, hırsı, rekabeti bize saldırarak örtmeye çalışsın. Milletimiz herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkarmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, darbecilerin nobranlığına, terör örgütünün vahşetine bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır.

2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak, evlatlarımıza layık büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını önemli ölçüde tamamlayacağız. Milli iradenin Meclis'teki temsilcileri olarak sizler de bu büyük zafere yapacağınız katkıyla isimlerinizi tarihe yazdıracaksınız. Yaklaşık 1 aydır Meclis grup toplantımızı gerçekleştiremediğimiz değerlendirmemiz gereken gündem konusunun biriktiğini biliyorum.

"ZAMLARIN FIRSATÇILARIN ELİNDE ERİMESİNE GÖZ YUMMAYIZ"

Öncelikle gayet verimli şekilde süren şehir ziyaretlerimizde gördüğümüz coşku için sizlere teşekkür ediyorum. Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların hafiflediğini görüyoruz. Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini yumuşatmaya hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı.

Yüksek enflasyonun ve hayata pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçıların açgözlülüğüyle eriyip gitmesine göz yumamayız. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız.

Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme vebalinden kaçamayız. Milletimiz gerçekten geçmişte defalarca seyrettiği bir filmi hiç yaşanmamış gibi karşımıza çıkaranlara en güzel cevabı sahada verecektir. Altılı masa denen yıkık dökük yapıya baktığında geleceği için kime güveneceğini iyi bilir. Daha bismillah demeden altı kafadan altı sesin çıktığı, herkesin birbiri ardından iş çevirdiği, kavganın ayyuka çıktığı masaya bu millet geleceğini teslim etmez."