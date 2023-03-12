Kılıçdaroğlu'nu karşıladığı fotoğraf gündem oldu! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili'nden açıklama gecikmedi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın, CHP heyeti ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu GAP Havalimanı'nda karşılaması gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğrafın basına sızması sonrasında açıklama yapan AK Partili Akay, "Ankara'ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay'a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir" dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor.

AK PARTİLİ İSİM DE KARŞILAMA HEYETİNİN ARASINDA

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'ya yaptığı ziyareti sırasında GAP Havalimanı'nda çekilen bir fotoğraf ise gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında karşılayan isimlerin arasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLUNCA AÇIKLAMA GELDİ

CHP heyetiyle birlikte görüntülenen AK Partili Akay fotoğrafın basına sızması sonrasında Twitter hesabından açıklamada bulundu. Akay, ''Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa'da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21.30 uçağıyla Ankara'ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay'a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.