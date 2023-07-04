CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, değişim ve liderlik konularında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, toplumun değişen şeylere odaklanması gerektiğini ve görüşülemez denilen cenahlarla ittifak yapmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, tutuklamanın akıl alacak bir şey olmadığını belirtti. CHP lideri, gelecekte partiye başka liderlerin geleceğini ve mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden, yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler asla görüşülemez denilen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen grup toplantısında konuştu. Değişim ve liderlik konularında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar birçok konuda değişiklik yaptıklarını, görüşülemez, bir araya gelinemez denilen kişilerle bir araya geldiğini ve bunun da başlı başına bir değişim olduğunu söyledi.

"Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklanma kararı veriliyor"

Tutuklu Merdan Yanardağ hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir televizyoncu gibi gazeteci, bir yazar. Niçin içeride? Hangi gerekçeyle? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk gazetecilerden ve avukatlardan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Gidildi ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak, bir televizyoncuyu tutuklamak hangi aklın işidir. Önce bekliyorlar, bir şey yok. Troller devreye giriyor. Her türlü suçlamalar yapılıyor. Suçlamalardan sonra savcılar harekete geçiyor. Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklanma kararı veriliyor, akıl alacak şey değil" ifadelerini kullandı.

"Neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz"

Değişim konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir kere bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, parasız sadece ama sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, Milliyetçisi bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimin zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden, yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler asla görüşülemez denilen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır" dedi.

"Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır"

CHP Genel Başkanlığı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da, bugün de ben aynı kalacağım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü biliyorum ki saray saltanatının karşısında halk olarak hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz. Otoriter bir yönetimden Türkiye'yi kurtarıncaya kadar. Kazanımlarımızı geriye değil, ileriye taşıyacak değişimi hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.