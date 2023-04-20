Kılıçdaroğlu'ndan sonra Davutoğlu'ndan Sünni videosu: Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlığı ile yayınladığı videoya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu destek verdi. Sosyal medya hesabından "Sünni" notunu düşerek video paylaşan Davutoğlu, "Biz biriz, biz ortak biz tarihe sahibiz diyeceğiz. Birileri aramıza fitne sokmaya çalıştığında dur orada diyeceğiz. Yeni Türkiye öyle kurulacak. Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün "Alevi" başlığıyla Twitter hesabından video paylaştı. Videoda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama el uzatmam. Tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN "SÜNNİ" VİDEOSU

Kılıçdaroğlu'nun videosuna Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi. Twitter hesabından "Sünni" notuyla video paylaşan Davutoğlu, Alevi ve Sünnilerin ortak bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

"BEN DE SÜNNİ YÖRÜK TÜRKMEN OBASINDA DOĞDUM"

Davutoğlu, şunları söyledi: "Kemal Bey'in videosunu izlediğimde medeniyetlerin kültürlerin harmanlandığı Anadolu tarihi geldi aklıma. Ben de Torosların zirvesinde bir Sünni Yörük Türkmen obasında doğdum. Horosan'ı Anadolu'ya taşıyan bir oba. Babaannem öyle derdi; Horasan'dır bizim ilimiz, İsfahan'dan geçti yolumuz, kalktık göçtük bu diyarlara. Köyümüzün adı bugün Taşkent ilçe. Ama aslı Pirlerkondu'udu. Pir'di köyün adı.

"CUMHURİYETİMİZİN VERDİĞİ İMKANLARLA NİCE MAKAMLARA GELDİM"

Karşı cephedeki kayanın adı kıble kayası, parkın adı mihrap, parkın sırtını verdiği tepenin adı Erenler tepesiydi, çeşmenin adı da Sultan Alaaddin Keykubat'a atfen Sultan çeşmesi. Yani Selçuklu Devleti'nin ve Anadolu'daki Horasan izlerinin yaşadığı bir ortamda doğdum. Ve Cumhuriyetimizin verdiği imkanlarla ben de nice makamlara geldim.

"ALEVİLERİN HAKLARINI SAVUNMAK ÖNCE BENİM GÖREVİM"

Kemal Bey bir Alevi olarak samimi olarak hislerini ifade ederken ben de bir Sünni olarak ifade edeyim. Sünniler ve Aleviler için Pir-i Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'ydi benim adımı aldığım Hoca Ahmet Yesevi. Kim böldü bizi kim ayırdı? Ve nasıl bu nehirleri birleştireceğiz? Evet ben bir Sünniyim ama Alevi vatandaşların haklarını savunmak önce benim görevim.

"HACI BEKTAŞİ VELİ BENİM DE PİRİMDİR"

Hacı Bektaşi Veli benim de pirimdir Mevlana gibi. Onun için Alevi vatandaşlarımız Hacı Bektaşi Veli'nin huzuruna dergahına müze olduğu için ücretle giriyoruz bunu kaldırsanız sayın başbakanım dediklerinde, Ankara'ya döner dönmez yaptığım ilk işim o olmuştu. Alevi dedelerimiz bana 'can Ahmet' derler. Çünkü bilirler ki ben hiç fark gözetmedim.

"BİR SÜNNİ OLARAK KEMAL BEY'İ ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Ben bir Sünni olarak Kemal Bey'i çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir Sünni olarak dışlandığımı fark ettim. 28 Şubat'ta eşim, kızlarım başörtüsü dolayısıyla Sünni olarak dışlandılar. Ben de akademisyen olarak ideolojik gerekçeler dolayısıyla Türkiye'nin özgür bilinen üniversitelerine akademisyen olarak kabul edilmedim. Mesele Sünnilik Alevilik meselesi değil. Yüzyıl içinde hepimiz acı çektik bu acılara son vermenin vakti geldi.

"BİRBİRİMİZE ÖTEKİ DİYE BAKTIĞIMIZDA ASLA HUZUR BULMAYACAĞIZ"

Kürtçe'yi Türkçe gibi aziz gördüğümü söyledim hep. Bir kez daha söylüyorum bana 'Serok Ahmet' diyen Kürtlere 'ser sera ser çeva' diye seslendim hep yine öyle sesleniyorum. Birbirimize öteki diye baktığımızda asla huzur bulamayacağız. İki ay önce acı yaşadık. Türkler Kürtler aynı enkazda kaldık. Elimizi uzattığımızda 'Senin kimliğin ne?' diye sormadık.

"GELİN TANIŞ OLALIM, GELİN SELAMLAŞALIM"

Sünniler ve Aleviler Türkiye'nin geleceğini inşa ederken siz kimsiniz diye demeyeceğiz? Biz biriz, biz ortak biz tarihe sahibiz diyeceğiz. Birileri aramıza fitne sokmaya çalıştığında dur orada diyeceğiz. Yeni Türkiye öyle kurulacak. Gelin tanış olalım, gelin selamlaşalım. Dinimizi kültürümüzü barış içinde yaşayarak örnek olalım.

"MESAJINIZ ALINMIŞTIR"

Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır. Ve eminim ki bizim mesajımızda bütün toplum tarafından alınacaktır."