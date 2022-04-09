Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali soruldu, yine aynı cevabı verdi

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun adı sıkça gündeme gelse de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı işaret etmesi tüm dikkatleri o yöne çevirdi. Önceki gün Mansur Yavaş'ın adaylık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum. Kimin aday olduğuna 6 lider karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ 6'LI MASADIR"

Bugün T24'e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın adaylık ihtimaliyle ilgili bir değerlendirme daha geldi. Daha önceki söylemini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi' denildiğinde akla, aday olarak bir CHP'linin gelmesi, bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6'lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı'nın liderleri karar verecek" dedi.

"BİR ÇATLAK OLMAYACAKTIR"

"CHP içinde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylıkları ya da aday olmamaları bir çatlak yaratır mı?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır. Dolayısıyla bir çatlak olmayacaktır. Altı liderin ortaklaştığı aday niçin çatlak yaratsın? Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

MAZBATA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş dün dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verilmişti.