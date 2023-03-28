Kılıçdaroğlu'na Konya'da büyük ilgi! Esnaf ziyaretini aracından yapmak zorundan kaldı

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' programı kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte AK Parti ve MHP'nin kalesi olan Konya'ya geldi. Burada büyük bir ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, gerçekleştireceği esnaf ziyaretini yoğun kalabalık nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Aracından vatandaşlara konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Esnaf arkadaşlarımı bu kalabalıkta ziyaret etme şansım yok. Çünkü kalabalığız, onlara zarar vermek istemiyorum" dedi.