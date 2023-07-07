Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara'ya yürüyüşe çıkan Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Açık açık 'Ben varım' demeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Değişime bir adım da sen at" sloganıyla yola çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya ulaştı. İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştuğunu dile getiren Özcan, "Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısıyla Ankara'ya yürüyüşe geçen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Özcan, "Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti. İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94'üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00'de yürüyüşüne devam edecek.

"KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL BİR DERDİM YOK"

Öte yandan Tanju Özcan, CNN TÜRK Gece Görüşü programına canlı bağlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Özcan'ın açıklamaları şu şekilde: "Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil. Seçimden sonra biraz bekledim. Acaba farkına varır, özür diler ve Çipras'ın yaptığı gibi özür dilmesini bekliyordum. Ama tam tersi sanki seçimde büyük bir başarı elde etmiş gibi davrandı.

"YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Yürüyüş öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştüm, bu yürüyüşü yapacağımı söyledim. Şu anda seçme ve seçilme hakkım elimden alındı. Tutuklu bir sanık gibi düşünün beni, ne ile suçlandığım belli değil. 'Geçmişteki konuşmaların' böyle bir ifade olabilir mi? Savunmamı neye göre yapacağım.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR KERE BİLE CEVAP ALAMADIM"

Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmeye çalıştım, yüzüne karşı söyleyecektim ancak bir kere bile cevap alamadım. Ben şu ikilemde kaldım ya yüz bin imza toplayıp aday olacaktım, partinin oyunu bölen ileride hain diye adlandırılan biri olmamak için mecbur kaldım."

"İMAMOĞLU 'VARIM' DEMELİ"

Sayın İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştum. Az evvel de aradım kendisini açmadı, dönüş yapar herhalde. Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Değişim geniş bir kavram. Tüzük değişimi mi, kadroların değişimi mi? Biri Sayın Kılıçdaroğlu'na herhalde şu aklı vermiş milletin hafızası 22-23 gündür, sıkın dişinizi bu mağlubiyet unutulur diye düşünüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor. Sayın İmamoğlu'na öğüt verenlerin biraz bekleyelim dediğini düşünüyorum.