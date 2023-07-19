İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı online toplantı ifşa oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt yayınlandı. Videoda İmamoğlu dahil tüm isimlerin, CHP'deki değişim sürecine yönelik fikir alışverişi yaptığı görülüyor. Görüntüleri yayınlayan hesap ise videoyu "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaştı.

İMZA TOPLAMAYI VE KONGREYİ KONUŞTULAR

Yayınlanan videoda söz alarak konuşan CHP'nin önde gelen isimleri, görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin yapacakları itirazın görüşüleceği Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kongre toplanması konularını konuşuyor.

ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İHTİMALİ ARIYORLAR

Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu ise "Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Hem bu Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütün görevden almalar sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı. Bu konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum. Bir de malum aslında Selin Hanım işte Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de bir toplantının içinde şu anda Selin Hanım. Böyle bir aşamaları var. İstersen bu Parti Meclisi'nden başlayalım. Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali, alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim." diyor.

"İMAMOĞLU'NUN DARBE TOPLANTISI"

Öte yandan videonun yayınlandığı hesaptan, şu açıklama yapıldı: "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı! Kimler var? Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi-Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç!

Tamamı partiye çökmüş, dönemlerdir her türlü malı götürmüş, son seçimde milletvekili listelerini yapmış kişiler. Değişim Manifestosunu Bülent Tezcan yazıyor, örgütleri Tekin Bingöl ayarlıyor, Gökhan Günaydın PM'yi organize ediyor. Murat Ongun belediye parasıyla "Yeni MYK üyelerini" sosyal medyada linç ettiriyor. Tanju, genel merkeze Atatürk'ün koltuğunu atıyor. Ayağa kalk CHP örgütü! İhaneti gör!!! Partine sahip çık!"