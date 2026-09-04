Üsküdar'da yaşananlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Sandıkta alamadığınızı böyle mi alacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar'da belediye başkanvekilliği seçimi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeler üzerinden iktidarı hedef aldı.

“MİLLET İRADESİ YALNIZCA HALK SİZİ SEÇTİĞİNDE Mİ KUTSAL?”

Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Yüreğir'de son dönemde yaşananları sıralayarak “millet iradesi” vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bir zamanlar bu iktidarın dilinden ‘millet iradesi’ düşmezdi. Üsküdar’da ve Yüreğir’de yaşananlara bakıyorum: Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri… Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal?” ifadelerini kullandı.

CHP'LİLERE BİRLİK ÇAĞRISI

CHP'lilere de seslenen Kılıçdaroğlu, yaşanan gelişmeler karşısında birlik içinde hareket edilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, “Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum: Birbirinize sahip çıkın. Kimse bu baskılar karşısında kendisini yalnız hissetmesin. Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri milletin oylarıyla kazanılmıştır. Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz.” dedi.

ÜSKÜDAR'DA 4 CHP'Lİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Bu geçişlerle Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 17'den 21'e yükseldi, CHP'nin sandalye sayısı ise 27'den 23'e düştü. Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yargı sürecinin ardından seçim yeniden yapılacak. İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

KAĞIT ÜZERİNDE CHP ÖNDE, AMA ARİTMETİK KRİTİK

Meclis tablosunda CHP halen 23 sandalyeyle Cumhur İttifakı'nın 21 sandalyesinin önünde bulunuyor. Ancak 3 CHP'li meclis üyesinin gözaltında olması, seçim günü ortaya çıkacak tabloyu kritik hale getiriyor. Gözaltındaki üyeler arasında geçmişte AK Parti'de siyaset yapan Amine Cansu Çelik ile Ekrem Baki de bulunuyor. Üç üyenin gözaltı süresinin seçim gününe kadar devam etmesi ve oylamaya katılamamaları halinde CHP'nin fiilen kullanabileceği oy sayısı 20'ye düşebilir. Böyle bir tabloda Cumhur İttifakı'nın 21 oyu karşısında Üsküdar'daki başkanvekilliği seçiminin sonucu tamamen değişebilir.

“SANDIKTA ALAMADIĞINIZ BELEDİYELERİ BU YÖNTEMLERLE Mİ ALACAKSINIZ?”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının en sert bölümünde doğrudan iktidara seslendi:

“Bir belediye başkanlığı uğruna iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız? Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hâle getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi? Cumhuriyet Halk Partisi’ni korkutarak, parçalayarak asla teslim alamazsınız.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı