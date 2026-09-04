Erakçi'den Ürdün'e Sert Tepki: 'Saldırı Önceden Planlıydı'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin Tahran'ın ABD saldırılarının hemen ardından Ürdün'ü hedef almasını, "saldırıları bir tepki değil, önceden planlanmış bir politika" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Ürdün Dışişleri Bakanı, Arapların egemenliğine veya İran'ın egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana yanıt vermeden önce İran'ın ne kadar daha beklemesi gerektiğini düşünüyor?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırılarında Ürdün topraklarını ve hava sahasını kullandığını ifade eden Erakçi, "Masum İranlıların ölümüyle sonuçlanan Amerikan saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve sularının kullanıldığından gerçekten habersiz midir?" sorusunu yöneltti.

ABD, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'na 30 Ağustos'ta saldırılar düzenlemişti. İran da saldırıların kaynağı olarak belirttiği Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

İran, ABD'nin 1 Eylül'de tekrarladığı saldırılarının hemen ardından Ürdün'de ABD donanmasının konuşlandığı "Camp Titin" adlı üsse balistik füzelerle saldırılar düzenlemişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran'ın ABD saldırılarına uğramasından 2 saat sonra "Ürdün ve diğer ülkelere" füze saldırılarına başladığını söyleyerek, "bu saldırılar bir tepki değil, önceden planlanmış bir politikaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA