CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduktan sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduktan sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız.

Kurtuluş Savaşıyla kazanılan bağımsızlığımız İsmet İnönü ve beraberindeki heyetin kararlılığıyla Lozan'da 24 Temmuz 1923 günü siyasi, hukuki ve iktisadi anlamda tescillenmiştir. Aynı azim ve kararlılıkla büyük Türk milletinin bağımsızlığını korumak ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarma ülküsüyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Yolumuzu aydınlatan ilkelerinize bağlılığımızla huzurunuzda milletimize söz veriyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, Türk siyasi tarihinde kurucu bir nitelik taşıyan Lozan Barış Antlaşması'nın bayram olarak kutlanmasını sağlayacağız. Bu vesileyle başta İsmet İnönü olmak üzere tüm silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Sonsuz sevgi ve şükranla, ruhunuz şad olsun."

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.