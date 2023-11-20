Kılıçdaroğlu, Kurultay sonrası ilk kez videolu paylaşım yaptı: Çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisinde kendisini ziyaret eden milletvekillerinin Özgür Özel'i genel başkan olarak görmediği, bazı delegelerin de kurutayı mahkemeye taşıyacağı iddialarının ardından açıklama yaptı. Kurultayın ardından ilk kez video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Partimizi yıpratmak için çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın bazı milletvekillerinin Özgür Özel'i başkan olarak görmediği, bir grup delegenin de kurultayı mahkemeye taşıyacağı iddialarının ardından videolu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Partimizi yıpratmak için çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem." ifadelerini kullandı.

"CHP'DE BAZI VEKİLLER ÖZEL'İ GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRMÜYOR"

Kurultayda koltuğu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozdu. Kılıçdaroğlu, Ankara'da çalışma ofisi açtı. Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasıyla birlikte iddialar da peşi sıra geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret eden milletvekillerinin Özgür Özel'i genel başkan olarak görmediğini öne sürdü.

"KURULTAY MAHKEMEYE TAŞINACAK" İDDİASI

Ziyarette yer alan milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu iddia eden Saymaz, "CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun vakfına gidip destek ziyaretinde bulunuyormuş. Bu yapı Özel'i genel başkan olarak görmüyor." diyen Saymaz, "Bu da fiili bölünmeyi meydana getirir. Özel'in önlem alması gerekir. Yerel seçimlerde olası kayıpta partiyi erken seçime götürme çabasındalar." ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP'li bir grup delegenin de kurultayı mahkemeye taşıyacağı ileri sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: PARTİ KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞMAYAN ÇİRKİN İFTİRALARI ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM

İddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Yenilgiyle ayrıldığı kurultayın ardından evinden ilk kez video yayınlayan Kılıçdaroğlu, kumpaslara yeltenen art niyetli grupların olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın."

CHP KURULTAYI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarışmıştı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 almıştı. İkinci turda ise Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy almıştı. Böylece CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.